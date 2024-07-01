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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi çalışanları maaş alamıyor: Angarya işçi çalıştırılıyor!

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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi çalışanları, aylardır maaşlarını alamıyor ve ciddi mali sıkıntılarla mücadele ediyor... Çalışanlar, en son Nisan ayında tam maaş aldıklarını, Mayıs ayında ise yalnızca 10 bin TL ödeme yapıldığını belirtti.
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi çalışanları maaş alamıyor: Angarya işçi çalıştırılıyor!

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) çalışanları, aylardır maaşlarını alamamanın getirdiği zorluklarla mücadele ediyor.

Çalışanlar, son maaşlarını Nisan ayında aldıklarını ve Mayıs ayında yalnızca 10 bin TL ödeme yapıldığını belirtiyor. Geri kalan maaşların ödenmemesi nedeniyle çalışanlar ciddi mali sıkıntılar yaşıyor...
Çalışanların belirttiğine göre, KAÜ yönetiminden herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, maaşların neden ödenmediğine dair çalışanlara bilgi de verilmedi.

Çalışanlar, ocak ayından bu yana herhangi bir yatırım yapılmadığı ifade ederken, mağduriyetlerinin her geçen gün arttığını da dile getirdiler.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI DA YANSITILMADI!

Kıbrıs Postası'na verilen bilgiye göre, KAÜ çalışanlarına asgari ücrete yapılan zam da yansıtılmadı!

AYNI OLAY GAÜ'DE DE YAŞANMIŞ, KIBRIS POSTASI'NIN HABERİ ARDINDAN MECLİS'E TAŞINMIŞTI

Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) çalışanlarının da Sosyal Sigorta ve ihtiyat sandığı yatırımları yapılmazken, çalışanlar nisan ayı maaşlarını alamamıştı.

Haberin Kıbrıs Postası'nda yayınlanmasının ardından konu, Meclis'e taşınmış ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, haberi ihbar kabul etmişti...

Benzer bir durumun KAÜ'de de yaşanması, eğitim sektöründe çalışanların maaş ve primlerini alamama mağduriyetlerinin nasıl giderileceği sorusunu yeniden gündeme getirdi.

Çalışanlar, yetkililerden acil çözümler bekliyor.

Öte yandan, Kıbrıs Postası Dijital Yayınlar Koordinatörü Canan Onurer, bugünkü televizyon programında konuya değindi. Onurer, "Altından kalkamıyorsanız, kapıya kilidi vurun!" dedi.

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