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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜSEM) Yaratıcı Sanat Atölyesi Geleceğin Sanatçılarını Yetiştiriyor

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Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜSEM) bünyesinde açılan Çocuklar için “Yaratıcı Sanat Atölyesi” başladı.
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜSEM) Yaratıcı Sanat Atölyesi Geleceğin Sanatçılarını Yetiştiriyor

KAÜSEM yaz kursları kapsamında çocuklara yönelik açılan “Yaratıcı Sanat Atölyesi”, sanat eğitimini eğlenceli hale getirmeyi hedefliyor. Çeşitli sanat dallarının bir araya getirilerek uygulandığı atölyede, çocuklar sanat konusunda bilgi ve beceri kazanmanın yanı sıra eğlenceli aktivitelerle yaratıcılıklarını geliştiriyor.

KAÜSEM Yaz Kursları kapsamında devam eden Yaratıcı Sanat Atölyesinde, kostüm, resim, heykel, kolaj gibi farklı tekniklerin kullanılacağı etkinliklerle çocukların eğlenirken öğrenmesi, yaratıcılıklarının geliştirilmesi ve ilgi alanlarının keşfedilmesi sağlanacak.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci, KAÜSEM Yaz Kurslarının her yaş grubuna yönelik yürütüldüğünü, kursiyerlerin mesleki becerilerin arttırılmasının yanında Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin misyonunda yer aldığı gibi, topluma sanatın sevdirilmesi olduğunu söyledi. Keçeci, “Özellikle çocuklara yönelik yürütülen kursların çocukların sanatsal becerilerinin farkına varmaları, ilgi alanlarını keşfetmeleri ve en önemlisi eğlenerek sanatı sevmeleri sağlanacaktır” dedi. Prof. Dr. Keçeci, bu yıl KAÜSEM bünyesinde düzenlenen kursların çeşitliliğini arttırarak her yaş grubuna ve ilgi alanına yönelik mesleki beceri fırsatları sunduklarını da dile getirdi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Başkanı Doç. Dr. Pelin Agocuk ise, Sürekli Eğitim Merkezi’nin mesleki beceri kazanmak isteyen ve mesleki becerilerini belgelemek isteyen herkesin KAÜSEM Yaz kurslarına kayıt yaptırabileceklerini belirterek, özellikle çocuklara yönelik olarak yürütülen yaz kurslarında çocukların eğlenerek öğrenmelerini hedeflediklerini ve sanatla ilgili kursları çeşitlendirdiklerini vurguladı. Doç. Dr. Agocuk, Temel Moda Tasarımı, İngilizce Dil Kursları, Resim, Geri Dönüşümle Kâğıt Sanatı, Seramik, Kişisel Gelişim gibi kurslarla sadece üniversite öğrencilerine değil, yararlanmak ve eğitimlerini belgelemek isteyen her yaş grubundan bireylere katkıda bulunduklarını bildirdi.

Öğr. Gör. Ceyda Alçıcıoğlu Kozal da ailelere seslenerek “Tüm çocuklarımızı tatil dönemi boyunca hem yeteneklerini keşfedebilecekleri hem de farklı sosyal beceriler kazanacakları sanat atölyemize bekliyoruz.” dedi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nden yapılan açıklamada, yaz kurslarına kayıtların devam ettiği ve kayıt yaptırmak isteyen herkesin başvuru yapabileceği bildirildi. 

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