  • BIST 4.554,31
  • Altın 1053.558
  • Dolar 18.5905
  • Euro 19.1864
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda Açık

» »
Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi resmi tatil olan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda ziyarete açık olacak
Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda Açık

Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi resmi tatil olan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda ziyarete açık olacak

Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Kraliçe Elizabeth tarafından hediye edilen makam arabası ve araç üzerindeki orjinal Türk Bayrağı; Kıbrıs Türk Toplumu için bağımsızlığa ve cumhuriyete uzanan zorlu yılların en güçlü hatıralarından.

Yakın Doğu Oluşumu müzelerinden Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Surlariçi Şehir Müzesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu yıl dönümünü kutlayacağımız 15 Kasım’da da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

 

dr.-fazil-kucuk,-makam-arabasi.jpg15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda sanat ve tarih dolu bir gün geçirmek isteyenlerin ilk durağı Kıbrıs Araba Müzesi olabilir. Zira, tarihin her döneminden onlarca klasik otomobili ziyaretçileri ile buluşturan Kıbrıs Araba Müzesi’nde bu anlamlı günde görülmeye değer çok özel bir araba da var. Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Kraliçe Elizabeth tarafından hediye edilen makam arabası ve araç üzerindeki orjinal Türk Bayrağı, Kıbrıs Türk Toplumu için bağımsızlığa ve cumhuriyete uzanan zorlu yılların en güçlü hatıralarından.

Diğer yandan Kıbrıs Araba Müzesi, sahip olduğu zengin koleksiyon ile 1900’lerin ilk yıllarından başlayarak otomobillerin dönüşümünü gözler önüne seriyor. Müzenin en eski aracı 1901 model Crest Mobile. Dünyada tek olma özelliğine sahip bu aracın yanı sıra 1900’lerin başından günümüze uzanan 120 yıllık tarihin her döneminden onlarca otomobil, ziyaretçilerine unutulmaz bir seyir zevki yaşatıyor.

dr.-fazil-kucukun-makam-arabasi-orjinal-bayragi.jpg

Cumhuriyet Bayramı’nı sanatın büyüsü ile kutlayın!

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde Kıbrıs Araba Müzesi’nin hemen karşısında yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi de 15 Kasım’da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. 50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs’ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi. 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan, görülmeye değer zengin bir resim ve heykel koleksiyonuna sahip.

kibris-araba-muzesi-4-scaled.jpg

Kıbrıs tarihi ve kültürünü tek çatı altında buluşturan Surlariçi Şehir Müzesi de, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nda Lefkoşa’nın üç tarihi girişinden biri olan Girne Kapısı’nda, ziyaretçilerini tarihle bugünü bütünleştiren enfes koleksiyonlarla buluşturmaya devam edecek. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Koleji 12’inci sınıf öğrencileri düzenlenen kamp etkinliği ile doğayla iç içe 24 saat geçirdi09 Kasım 2022 Çarşamba 16:14
  • Doç. Dr. Yücel Yazgın, Anadolu’nun en büyük bilginlerinden El Ceziri adına açılan uluslararası karma sergide yer alan eserleri belirleyen jüride KKTC’yi temsil etti08 Kasım 2022 Salı 15:18
  • Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mehmet Suat Yılmaz’a “en başarılı genç araştırmacı” ödülü07 Kasım 2022 Pazartesi 15:17
  • Göğüs kemiği açılmadan baypas ameliyatı06 Kasım 2022 Pazar 11:51
  • Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinden Cadılar Bayramı’nda halka ücretsiz karakter makyajı05 Kasım 2022 Cumartesi 17:49
  • Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinden Cadılar Bayramı’nda halka ücretsiz karakter makyajı05 Kasım 2022 Cumartesi 15:53
  • Yakın Doğu Üniversitesi Öğrencileri “Genç İletişimciler Sektörü Tanıyor” etkinliği kapsamında Telsim’i ziyaret etti03 Kasım 2022 Perşembe 16:12
  • Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin tasarladığı robot ve oyunlar, “Coding & Technology” gününde büyük ilgi gördü02 Kasım 2022 Çarşamba 14:59
  • KKTC’nin somut olmayan kültürel mirasının korunması için kapsamlı bir sözleşme hazırlanması şart!02 Kasım 2022 Çarşamba 14:11
  • Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İzmir'den Ödülle Döndü01 Kasım 2022 Salı 15:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti