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Kıbrıs Arkadaşlık programı “Diploma Töreni” Cumartesi yapılıyor…

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*10. Yılını dolduran ve 600’ün üzerinde Türk ve Rum gencini buluşturan CFP (Kıbrıs Arkadaşlık Programı) bu yılki etkinliklere katılan 70 gence diploma verecek.
Kıbrıs Arkadaşlık programı “Diploma Töreni” Cumartesi yapılıyor…

Diploma Töreni’nde Türk ve Rum gençler, birlikte oyunlar sahneleyecek, şarkılar söyleyip dans edecek.

Diploma törenine ABD’den gelecek aileler, Kıbrıslı Rum gençlerin aileleri, Kıbrıs’ta görev yapan yabancı misyon mensupları, BM yetkilileri de katılacak.

 

İki toplumlu bir barış programı olan ve 10 yıldan beridir tamamen gönüllülük esasları içinde faaliyet gösteren CFP (Kıbrıs Arkadaşlık Programı) bu yılki etkinliklere katılan Türk ve Rum gençlere “diploma” verecek.

Geçtiğimiz Temmuz ayında ABD’ye gönderilen ve bir ay süre ile Amerikan aileleri tarafından konuk edilen, ayrıca Güney’deki Aynikola (Esentepe) köyünde düzenlenen iki toplumlu kampa katılan 15-18 yaşları arasındaki Türk ve Rum gençler;  6 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da YDÜ Kütüphanesi Salonu’nda düzenlenecek törenle sertifikalarını alacak.

Programın Kıbrıslı Türk Baş Koordinatörü Simge Kahvecioğlu Zekican tarafından medyaya yapılan açıklamaya göre; 10 yıldan beri başarı ile sürdürülen ve 600’ün üzerinde Türk ve Rum gencin birlikte katıldıkları “Kıbrıs Arkadaşlık Programı” çerçevesinde bu yıl  Türk ve Rum gençlerden oluşturulan “çift”ler ABD’nin Portland Oregon, San Francisco ve Maui Hawai eyaletlerine seyahat ettiler ve oradaki barış gönüllüsü aileler yanında dört hafta geçirdiler.

 

Gençlerin bu ziyaretleri sırasında katıldıkları etkinliklere ilişkin bilgi veren Zekican şu açıklamayı yaptı: «Programımıza katılan ve ciddi bir süreç sonucunda seçilen Türk ve Rum gençler üçüncü dünya ülkelerine gönderilmek üzere bisiklet tamir etmekle uğraştılar, Martin Luther King Merkezi’nde şiddetten uzak durma üzerine atölye çalışmalarına katıldılar, çevresel sürdürülebilirlik hakkında bilgi edindiler, Rotari kulüplerine ve yerel medyaya CFP ve CFP’nın adaya getirdiği umut hakkında sunumlar yaptılar. Bu arada fiziksel etkinliklerle birbirine  güveni geliştirmek gibi anlamlı aktiviteler içinde yer aldılar.”

 

Bu yıl Türk tarafında düzenlenecek olan “Diploma Töreni”nde 70 Türk ve Rum genci  birlikte besteledikleri şarkıları yorumlayacak, dans edecek, şiirler okuyacak, kültürel oyunlar sahneleyecek ve CFP aracılığı ile kurmuş oldukları arkadaşlık ve güvene dair tecrübelerini, anılarını paylaşacaklar.

 

Diploma törenine ABD’den gelecek aileler, Kıbrıslı Rum gençlerin aileleri, Kıbrıs’ta görev yapan yabancı misyon mensupları, BM yetkilileri de katılacak.

 

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