Kıbrıs bademi kolon kanserini önlüyor”

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi, Kuzey Kıbrıs’ta yetişen bademlerin kolon kanserine karşı etkili olduğunu saptadı.

YDÜ’den yapılan açıklamada, Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen “Kuzey Kıbrıs Çiğ Bademlerinin Eczacılıkta Değerlendirilmesi” projesi sonuçlarının uluslararası Pharmaceutical Biology dergisinde yayınlandığı bildirildi.

Açıklamada, Akdeniz ülkelerinde yetişen ve Kuzey Kıbrıs’ta da yaygın olan Prunus dulcis (badem) ağaçlarının korunması ve ekonomik değerinin artırılmasına yönelik geliştirilen projede, bademlerin yağı ile posasının eczacılıkta değerlendirilme olanaklarının araştırıldığı belirtildi.

MERİÇLİ; “BADEM YAĞININ KOLON KANSERİNİ ÖNLEME VE METASTAZLARI ENGELLEMEDE ETKİLİ OLDUĞUNU SAPTADIK”

Proje yürütücüsü Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli, yaptıkları proje ile ilgili verdiği bilgide, yapılan analiz ve değerlendirmelerde Yedidalga’da yetişen kavrulmamış iç bademlerden elde edilen badem yağının kolon kanserini önlediğini ve metastazları engellemede etkili olduğunu saptadıklarını söyledi.

Meriçli, yaptıkları proje çalışmasını şöyle anlattı:

“Yedidalga köyündeki badem ağaçlarından toplanan bademlerden süper kritik CO2 ekstraksiyon metodu ile % 34.8 oranında badem yağı elde ettik. Elde ettiğimiz badem yağının bileşimi oleik asit (%77.8), linoleik asit(%13.5) ve palmitik asit (% 7.4) saptadık. Oleik asit miktarının Türkiye’de daha önceden incelenmiş olan 26 örneğin %80 inden daha fazla olduğunu gördük. Bileşimini belirlediğimiz Kıbrıs badem yağının biyolojik aktivitelerini belirlemek ve bir farmasötik ürün geliştirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. İlk etapta primer insan kalın barsak kanseri ile metastatik insan kolon kanseri hücre hatlarında anti kanser aktivitesi Yakın Doğu Üniversitesi Deneysel Sağlık Bilimleri Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan hücre kültürü laboratuarında inceledik. Alınan sonuçlar, Yedidalga köyü badem içlerinden kavrulmadan elde edilen yağın, primer kolon kanserinin ve metastazlarının engellenmesinde etkili olabileceğini göstermiştir. Bu vesileyle Kuzey Kıbrıs bademlerinin korunması ve ekonomik olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmaların arttırılmasını diliyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Meriçli’nin, eğitim faaliyetleri yanı sıra Kuzey Kıbrıs’ın yerel kaynaklarının değerlendirilmesine yönelik projeler üretmek gibi bir görev ve sorumluluğu olduğu görüşüyle başladığı bu ilk projeye, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim elemanları; Doç. Dr. Dudu Özkum Yavuz, Yrd. Doç. Dr. Eda Becer ile Uzm. Duygu Yiğit Hanoğlu, Uzm. Azmi Hanoğlu ve DESAM üyelerinden Prof. Dr. Seda Vatansever de yer aldı.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Kıbrıs’ın tıbbi bitkilerinin eczacılıkta değerlendirilmesine yönelik devam eden yeni projelerin olduğunu ve bunların sonuçlarının da Kuzey Kıbrıs’a yararlı olacağına inandığını sözlerine ekledi.