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“Kıbrıs Bankası” Onkoloji Merkezi’nde Kanser Genetik Kliniği Kuruluyor

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“Kıbrıs Bankası” Onkoloji Merkezi’nde Kanser Genetik Kliniği Kuruluyor
“Kıbrıs Bankası” Onkoloji Merkezi’nde Kanser Genetik Kliniği Kuruluyor

Rum tarafında faaliyet gösteren “Kıbrıs Bankası”nın, “Onkoloji Merkezi”nde bir “Kanser Genetik Kliniği” kuracağı açıklandı.


Haravgi’nin haberine göre, kurulacak klinikte görev yapacak patoloji uzmanı bir onkolog, kanseri önlemek ve/veya erken dönemde tespit etmek maksadıyla hasta yakınlarını, gerekli bütün uzmanlar eşliğinde düzenli aralıklarla izleyecek.


Haberde, kanserin genetik bir hastalık olmamakla birlikte kansere yakalanmış hastaların yakınlarının da o “onkogen” (kontrolünü kaybetmiş protein kodlayan gen) taşıması halinde, hayatlarının bir aşamasında belirli kanser tiplerini gelişme olasılığının yüksek olduğu vurgulandı. 


Yapılacak genetik kontrolde, söz konusu onkogeni taşıdığı saptanan hasta yakınlarının, erken teşhis hedefiyle uzman bir hekim ve uzman grup tarafından izleneceği kaydedildi. 

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