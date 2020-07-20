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Kıbrıs Barış Harekatı Kınandı

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Kıbrıs Barış Harekatı Kınandı
Kıbrıs Barış Harekatı Kınandı

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümü bu yıl da Güney Kıbrıs’ta yapılan etkinlik ve açıklamalarla kınandı.

Alithia ve diğer gazeteler, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46’ncı yıl dönümü sebebiyle bu yıl da Güney Kıbrıs’ta kınama ve anma etkinlikleri gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete“Türk İşgali -46 Yıl Çok Fazla” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye’nin 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirdiği Barış Harekatı’na ilişkin Rum siyasilerin kınama açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris dünkü açıklamasında, 20 Temmuz 1974 tarihinden bugüne kadar geçen 46 yılın çok fazla olduğunu belirterek Kıbrıs sorununa “işgal koşullarını kalıcılaştırmayacak, yabancı askerlerin, yerleşiklerin (TC kökenli vatandaşlar) ve dikenli tellerin olmadığı bir çözüm bulunması” temennisini ifade etti.

Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu ise açıklamasında Türkiye’ye yönelik eleştirilerde bulunarak, Türkiye’nin “barışçıl bir çözüm istemediğini, Kıbrıs’ın tümünde nüfuz ve kontrol sağlamayı hedeflediğini” iddia etti.

Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, DİSİ, DİKO, AKEL ve diğer siyasi partiler de yaptıkları açıklamalarda 1974 Barış Harekatı’nı kınayan ve Türkiye’nin tutumu eleştiren ifadeler kullandı.

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