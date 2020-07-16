Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. Yılına özel tarihi fotoğraflar
MSB'nin Twitter hesabında yer verilen fotoğraflara, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan tarihi fotoğraflar" notu düşüldü.
Paylaşılan fotoğraflarda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya barışı getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te başlattığı harekata ait aralarında siyah beyaz olanların da bulunduğu 4 kare yer alıyor.
TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılı dolayısıyla harekatın unutulmaz görüntülerinin yer aldığı fotoğrafları paylaştı.
16 Temmuz 2020 Perşembe 18:13
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