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Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için Mersin'den KKTC'ye yüzmeye başladılar

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Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç etkinliğin Anamur'un tanıtımı konusunda önemli olduğunu vurgulayarak, etkinliği geleneksel hale getirmek istediklerini aktardı
Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü için Mersin'den KKTC'ye yüzmeye başladılar

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümü dolayısıyla bir grup sporcu Mersin’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yüzmeye başladı.

Aralarında Türkiye Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen’in de bulunduğu sporcular “Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs’a” adlı etkinlik çerçevesinde, Anamur ilçesinde aldıkları Türk bayrağını, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümüne denk gelen 20 Temmuz’da Yavuz Çıkartma Plajındaki KKTC Sahil Güvenlik yetkililerine teslim edecek.

Anamur’da düzenlenen törende konuşan Tüzmen, amaçlarının 46 yıl önce adaya barış götüren Türkiye’nin, yine adanın ekonomisine, ticaretine ve siyasi tanınırlığını artıracak şekilde çalışma ortaya koymak olduğunu söyledi.

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