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“Kıbrıs Barış İnisiyatifi”ne kuzeyden destek veren örgütler eylem planı oluşturdu

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“Kıbrıs Barış İnisiyatifi”ne kuzeyden destek veren örgütler eylem planı oluşturdu
“Kıbrıs Barış İnisiyatifi”ne kuzeyden destek veren örgütler eylem planı oluşturdu

"Kıbrıs Barış İnisiyatifi"nin Kuzey Kıbrıs’taki çözüm ve barış yanlısı örgütlerinin, dün düzenledikleri toplantı sonucunda bir dizi eylem planı oluşturduğu bildirildi.

İnisiyatife destek veren örgütler adına KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın yaptığı yazılı açıklamada, “liderlerin hiçbir ön şart ortaya koymadan Guterres Çerçevesi’ne bağlı kalarak, müzakere sürecini başlatmaları ve bu çerçeveyi bir çözüm planına dönüştürerek toplumların onaylarına sunmaları gerektiği” ifade edildi.

Açıklamada, bu doğrultuda atılacak olan her adıma destek verecek örgütlerin, bu bağlamda başta Birleşmiş Milletlerin (BM) temsilcileri olmak üzere, Güney’de Rum Lider Nikos Anastasidis, ilerici siyasi parti ve örgütlerle görüşmeler gerçekleştireceği ve Kıbrıs’ta bir çözüm adına eylemler düzenleyeceği kaydedildi.

Kuzeydeki örgütlerin bir sonraki toplantısının 9 Mayıs Çarşamba saat 17.00’de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) lokalinde gerçekleşeceği belirtildi.

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