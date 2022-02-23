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Kıbrıs Barış Konseyi: Bölgeye Rus askeri güçlerinin gönderilmesi uluslararası hukukun ihlalidir

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Açıklamada "Kıbrıs Barış Konseyi (KBK) olarak, tüm tarafları uluslararası hukuka, tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne ve devletlerin egemenliğine saygı çerçevesinde diyalog yolunu seçmeye bir kez daha çağırıyoruz" denildi.
Kıbrıs Barış Konseyi: Bölgeye Rus askeri güçlerinin gönderilmesi uluslararası hukukun ihlalidir

Doğu Avrupa'da Ukrayna odaklı gelişmeler ne yazık ki gerginliğin daha da artmasına ve genel bir çatışma ihtimaline yol açmaktadır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dünkü açıklamasıyla duyurduğu üzere, Rusya’nın tek taraflı olarak Donetsk ve Lugansk’in “bağımsızlık” larını tanıması kararı ve bölgeye Rus askeri güçlerinin gönderilmesi uluslararası hukukun ihlalidir. Bu gelişmeler, hiçbir şekilde ne NATO’ya ne de ABD’ye uluslararası hukuku ihlal ederek kendi çıkarlarına göre istedikleri gibi kullanma hakkını vermez.

 

Kıbrıs Barış Konseyi (KBK) olarak, tüm tarafları uluslararası hukuka, tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne ve devletlerin egemenliğine saygı çerçevesinde diyalog yolunu seçmeye bir kez daha çağırıyoruz. Avrupa’nın göbeğinde çıkacak yıkıcı bir savaş ne emekçilere ne da halklara hiçbir şey kazandırmayacaktır. Bir yandan NATO ve ABD'nin Doğu'ya yönelik baskısı ve Rusya'yı kuşatmak için binlerce askerin gönderilmesi, diğer yandan ise Rusya'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerine asker göndermesi bölge halkları için trajik sonuçlara ve telafi edilemez kayıplara yol açacaktır.

 

Doğu Avrupa halklarıyla dayanışmamızı ifade ediyoruz ve bir savaşın çıkmasını önlemek için Avrupa’nın barışçıl hareketleriyle güçlerimizi birleştiriyoruz. KBK olarak, Kıbrıs'ın ne gerilimin tırmanmasına ne de askeri operasyonlara hiçbir şekilde karışmaması için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Barış yanlısı bütün güçlere barışın ve iş birliğinin hâkim olmasına ve savaşın önlenmesine katkıda bulunmaları çağrısında bulunuyoruz. 

 

SAVAŞA HAYIR! BARIŞA EVET!

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