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Kıbrıs Barış Konseyi, Sol Hareket’i ziyaret etti

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“Kıbrıs Barış Konseyi” yetkilileri, Sol Hareketi ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdiler.
Kıbrıs Barış Konseyi, Sol Hareket’i ziyaret etti

Görüşme öncesi basına yapılan ortak açıklamada, “Kıbrıs’ta kalıcı barışın tesis edilmesi için birlikte çalışma ve emperyalist saldırganlıklar ile savaşlara karşı birlikte mücadele verileceğinin” altı çizildi.

Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Barış Konseyi Başkanı Stelyos Sofokli, Sol Hareket Genel Merkezi’ni ziyaret etmekten ve Kıbrıslı Türk mücadele arkadaşları ile görüşmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, Kıbrıs Barış Konseyi’nin savaşlara, emperyalist saldırılara karşı barış için mücadele veren bir hareket olduğunu ve bu yönde Kıbrıslı Türk barış yanlısı güçlerle ortak mücadeleyi geliştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Sol Hareket adına ise açıklamada bulunan Abdullah Korkmazhan ise, Kıbrıs Barış Konseyi yetkililerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirterek, Sol Hareket’in emperyalist saldırganlıklara ve savaşlara karşı barış mücadelesinin içerisinde yer aldığını ve esas hedeflerinden birinin de tüm üslerden ve silahlardan arındırılmış, tam bağımsız birleşik federal Kıbrıs olduğunun altını çizdi.

Kısa süre önce Suriye’ye dönün emperyalist saldırılarda Kıbrıs’taki sömürge dönemi artığı İngiliz üslerinin sıçrama tahtası olarak kullanılmasının ve bu üslerin varlığının kabul edilemez olduğunu kaydeden Korkmazhan, İngiliz üslerinin Kıbrıs’tan sökülüp atılması için var güçleri ile mücadele edeceklerini söyledi.

Esas olanın Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum ilerici barış güçlerinin ortak mücadelesi olduğuna dikkat çeken Korkmazhan, “Ülkemizi emperyalizmin sıçrama tahtası olmaktan çıkarmak, bölünmüşlüğe son vermek ve erken federal çözüme ulaşmak için ortak mücadeleyi büyütmemiz kaçınılmazdır” dedi

Her iki lidere de çağrıda bulunan Korkmazhan, müzakerelerin kaldığı yerden ve Guterres çerçevesi temelinde biran önce başlamasını talep etti.

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