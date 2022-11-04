Kıbrıs Barış Konseyi’nden Griva Müzesi açıklaması

Kıbrıs Barış Konseyi, ihanet ve Kıbrıs'ın bölünmesiyle bağlantılı insanların eylemlerinin herhangi bir biçimde onurlandırılmasını ve teşvik edilmesini kınar. Bu nedenle, Kıbrıs Barış Konseyi, "Griva Müzesi"nin oluşturulması için planlanan fonların onaylanmasını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor.

Georgios Grivas, siyasi şiddetle tanımlandı ve onlarca ilerici masum insanın, Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin ölümünden sorumlu. Onun adına ve fikirlerine göre, 1974'teki hain darbe, Atilla'nın kapılarını ardına kadar açan, organize edilmiş ve dayatılmıştır. Onun adına bir müze kurulması, tarihin tahrif edilmesini, halkımızın hafızasına kışkırtma teşkil eder ve kabul edilemez.

Kıbrıs Barış Konseyi, Kıbrıs halkını tarihi gerçeği savunmaya ve aşırı sağa hizmet eden hükümetin tarih dışı kararlarına direnmeye çağırıyor.