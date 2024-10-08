Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi Genel Koordinatörü Samani, New York’ta görüşmeler yaptı

Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi (CPDC) Kurucusu ve Genel Koordinatörü Dr. Meltem Onurkan Samani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun ardından 1-3 Ekim tarihleri arasında New York’ta görüşmeler yaptı.

Merkezden yapılan açıklamaya göre Samani görüşmelerde, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Dr. Onurkan Samani'nin temasları arasında, BM Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca, Genel Sekreter Müsteşarı Guy Ryder ve ECOSOC Başkanı Bob Rae ile görüşmelerde yer aldı. Türk Kıbrıs Daimi Temsilcisi Mehmet Dana’yı da ofisinde ziyaret eden Samani, BM’nin Siyasi İşler Görevlisi Kaisa Lejestrom-Filgueiras ile ise gayri resmi bir teknik görüşmede barış süreçlerindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki eski Özel Temsilcileri Lisa M. Buttenheim ve Elizabeth Spehar ile sosyal nitelikte bir araya gelen Samani, Kıbrıs’ta barış inşa çabaları konusunda uluslararası iş birliğinin devam etmesinin önemini belirtti.

Samani ayrıca, sivil toplumun, özellikle kadınlar ve gençlerin katılımının, barışçıl bir çözüm umudunun sürdürülmesindeki kritik rolüne dair perspektiflerini sundu.

Samani, Kıbrıs İki Toplumlu Kadın Koalisyonu’nun (CWBC) Kurucu Koordinatörü olarak UN Women yetkilileri ile de bir dizi toplantı yaptı.

Samani, Barış, Güvenlik ve Dirençlilik Birimi Başkanı Paivi Kannisto, Arabuluculuk Birimi Sorumlusu Lister Chapela, Güvenlik Konseyi Sorumlusu Pablo Castillo ve Uluslararası Dünya Barış Kadınlar Federasyonu (WFWPI) İdari İşler Başkanı Merly Christina Barlaan ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, kadınların barış inşa sürecindeki hayati rolü ve yerel, bölgesel ve uluslararası düzeylerde barışı teşvik etmek için kadın örgütleri arasında küresel dayanışmanın gerekliliği ele alındı.