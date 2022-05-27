Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi ve Kemal Saraçoğlu Vakfı çocuk etkinliği düzenliyor

28 Mayıs Cumartesi günü (yarın), Kıbrıs Barış Kültürü Merkezi ve Kemal Saraçoğlu Vakfı ile işbirliği içinde organize edilen ve Lefkoşa Kumsal Park'ta gerçekleşecek olan yüz boyama, palyaço gösterileri, müzik ve daha fazlasının yer alacağı çocuk partisi düzenlenecektir.



11:00 - 14:00 saatleri arasında devam edecek partide, Katie Klerides ve Seda Selçuk Tanova'nın kaleme aldığı Türkçe-Yunanca çift dilli çocuk kitapları satışa sunulacak ve bağış severler dilerlerse kitaplarını yazarlara imzalatabileceklerdir! Etkinlikte satılacak olan kitapların tüm geliri Kemal Saraçoğlu Vakfı'na bağışlanacaktır.

Girişi ücretsiz olan etkinlikte tüm çocuk ve ailelerini görmek bizleri mutlu edecektir!

Daha fazla bilgi için: +90 542 880 8700 numaralı telefondan vakıf yetkililerine ulaşılabilecektir.

Bu etkinliğimizde sizleri de aramızda görmek bizler için büyük önem taşımaktadır.