Kıbrıs Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Derneği Kuruldu

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

İSİM-SOYİSİM Ayşen KAYIPLAR Başkan Asaf ŞENOL Başkan Yardımcısı Feriha KARABELA Sayman Vedia AKDAĞ Sekreter Düriye ONBAŞI Asil üye Çağla İÇTEN Asil üye Mehmet HOCA Asil üye Anıl EMİR Yedek üye Erhan ASLANSES Yedek üye

03.04. 2021 tarihinde yapılan genel kurul ve 13.05.2021 tarihinde de yapılan ilk yönetim kurulu toplantısı sonucunda Kıbrıs Biyolojik Çeşitlilik Araştırmaları Derneği’nin tüm kurulları seçilerek belirlenmiştir. Yapılan toplantıda başkan Ayşen KAYIPLAR, başkan yardımcısı Asaf ŞENOL, sayman Feriha KARABELA, sekreter Vedia AKDAĞ, 3 asil üye Düriye ONBAŞI, Çağla İÇTEN, Mehmet HOCA, 2 yedek üye Anıl EMİR, Erhan ASLANSES, denetleme kurulu 3 asil üye Asuman KORUKOĞLU, Alkım EMİR, Erkay ÖZGÖR, 1 yedek üye Martin MARANCOS ve disiplin kurulu 3 asil üye Feriha BİNİCİ, Tuğberk SUBAŞI, Yıldız AKAY ve

1 yedek üye olarak Mehmet GAZİOĞLU seçilmiştir. İki yıllık süre için görev dağılımı yapan dernek Kıbrıs’ın biyolojik çeşitliliğinin bütün olarak (gen, tür, ekosistem) belirlenmesi, korunması, iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik araştırmalar yapmayı ve eğitimler düzenlemeyi amaçlamaktadır.