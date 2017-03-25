Kıbrıs Bu Gurur Senin EuroCup’ta Finaldeyiz…

Yakın Doğu Üniversitesi: 81 – Galatasaray: 68

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında 87-81 mağlup ettiği Galatasaray’ı rövanş maçında da 13 sayı farkla 81-68 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin, finaldeki rakibi Bellona AGÜ oldu. Yakın Doğu Üniversitesi böylece Galatasaray ile değişik platformlarda oynadığı beş maçı da kazanmış oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynan maçta güçlü seyirci desteği bulan Yakın Doğu Üniversitesi;CourtneyVandersloot, Kayla McBride, Elin Eldebrink, AngelicaRobinson ve QuanitraHollingswroth ile çıktığı parkede periyotları 16-9, 41-30, 59-52, 81-68 üstün tamamladı.

Maçın ilk basketi Yakın Doğu Üniversitesi’nden Elin Eldebrink ile geldi. Periyotta 1 dakika geride kalırken Kayla McBride’ın üçlüğü ile Yakın Doğu Üniversitesi 4-0 skor kaydetti. Maçın ilk üç buçuk dakikasında hiç sayı bulamayan Galatasaray ilk basketini faulden gelen serbest atışla buldu. Maçta ilk beş dakika 8-3 Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğü ile geçildi. Bu dakikadan sonra Bahar Çağlar, EssenceCarson ve Olcay Çakır’ın dahil olduğu oyunda Yakın Doğu Üniversitesi 2.20’deskoru 12-7’ye çekti. Savunma ve hücumda dikkatli oynayan Yakın Doğu Üniversitesi son saniyelerde EssenceCarson’dan gelen sayılarla periyodu 16-9 önde kapattı. İlk periyot sonunda ribauntlarda 9/9 eşitlik sağlandı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta ilk iki dakika 18-11 geçildi. Galatasaray bulduğu sayılarla farkı 4’e çekerek skoru 18-14 yaptı. EssenceCarson, Kayla McBride,ve CourtneyVandersloot’tan gelen basketlerle 5:45’de Yakın Doğu Üniversitesi farkı 11’e çıkardı ve skoru 27-16 yaptı. Rakip ekip Galatasaray’ın baskısının devam ettiği maçta 1.50 kala skor 37-26 Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğü ile devam etti. Bu periyot sonunda Yakın Doğu Melekleri soyunma odasına 41-30’luk skor avantajıyla gitti. İlk periyot sonunda Yakın Doğu Üniversitesi’nde EssenceCarson 11, Kayla McBride ise 10 sayı, CourtneyVandersloot ise 8 asist kaydetti.

Üçüncü periyoda iyi başlayan taraf Yakın Doğu Üniversitesi oldu ve ilk basket Kayla McBride‘dangeldi (43-30). EssenceCarson, QuanitraHollingsworth, CourtneyVandersloot’tan gelen basketlerle 7.19 Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğü ile 49-34 geçildi. Periyotta 6.17 geride kalırken Yakın Doğu Üniversitesi farkı 19 sayıya çıkararak skoru 53-34’de taşıdı.Maçta etkili olmaya başlayan Galatasaray bulduğu sayılarla farkı 12’ye çekerek4:00’da skoru 53-41 yaptı. Faullerden gelen serbest atışlarla Galatasaray farkı 5 sayıya indirerek skoru 55-50’ye taşıdı. Yakın Doğu Üniversitesi rakibi ile aradaki farkı korumayı sağlayarak son 1 dakika kala skoru 59-50’ye çekmeyi başardı. Galatasaray son saniyelerde serbest atışlardan isabetli sayılar bulsa da periyodu Yakın Doğu Üniversitesi 59-52 önde kapattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan final periyodunda skor 8.26’da Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile 61-55 oldu. Sert baskının uygulandığı periyotta ilk 5 dakika 63-58 geçildi.Periyotta son 3:00 kala skoru 70- 60 yapan Yakın Doğu Üniversitesi etkili oyunu ile 81-68 maçtan galip ayrılarak Avrupa’da finale yükselmeyi başardı.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesi’nde;Kayla McBride 24 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, EssenceCarson 15 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, CourtneyVandersloot 12 sayı, 5 ribaunt, 12 asist, QuanitraHollingsworth 10 sayı, 7 ribaunt, Bahar Çağlar 10 sayı, 2 asist, Elin Eldebrink 4 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Galatasaray’da; AstouTraore 21 sayı, 6 ribaunt, Moriah Jefferson 20 sayı, 3 ribaunt, 6 asist, MaryiaPapova 8 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Kristine Vitola 8 sayı, 3 ribaunt, 3 asistileoynadı.

Eurocup Final İlk Maçı Deplasmanda…

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı adını finale yazdırmayı başardığı EuroCup kupa yarışında finalde ilk maçına Kayseri’de Bellona AGÜ ile çıkacak. Maç, 5 Nisan 2017 Çarşamba günü, kupanın sahibinin belli olacağı rövanş maçı ise 12 Nisan 2017 Çarşamba günü oynanacak.