  • BIST 10733.75
  • Altın 2536.858
  • Dolar 33.0456
  • Euro 35.7898
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail'in olası saldırısına karşı Beyrut Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar askıya alındı

Kıbrıs bu kez bir aileyi ayırdı, çocuğu alıp kaçtı!

» »
Türk vatandaşı Cihan Ayyıldız ve eşi Afgan uyruklu Martina M. bir yıldır yaşadıkları Güney Kıbrıs'ta anlaşmazlığa düşünce baba çocuğunu alarak yasadışı olarak KKTC'ye kaçırdı
Kıbrıs bu kez bir aileyi ayırdı, çocuğu alıp kaçtı!

Türkiye'den önce KKTC'ye giden oradan Güney Kıbrıs'a kaçak yollarla girip iltica eden Türk vatandaşı Cihan Ayyıldız ve eşi Afgan uyruklu Martina M. bir yıldır yaşadıkları Güney Kıbrıs'ta anlaşmazlığa düşünce baba çocuğunu alarak yasadışı olarak KKTC'ye kaçırdı.

Yasa dışı yollarla KKTC'ye girdiği tespit edilen Cihan Ayyıldız kuzeyde tutuklandı, 3 yaşındaki minik Emircan ise, Sosyal Hizmetler Dairesi'nin gözetimine alınarak Çağlayan çocuk yuvasına yerleştirildi. Çocuk yaklaşık 2 aydır annesinden ayrı tutuluyor

Anne Martina, "Çocuğum anne sütünden başka bir şey yemiyor. İki aydır ondan uzağım. Sürekli ağlıyor, 'anne beni al' diyor. Çocuğumu istiyorum. Onsuz yaşayamam, kendimi yakarım" diyerek yardım talep ediyor.

Kaynak: Halkın Sesi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalıştıkları şirketten 12 milyon TL çaldılar: Tutuksuz yargılanacaklar29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:45
  • İsrail'in Erdoğan'ı hedef alan açıklamaları: Ünal Üstel'den İsrail Cumhurbaşkanı'na kınama29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:43
  • İtfaiye Müdürlüğü, yangın önlemlerini hatırlattı29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:19
  • Maronitler gecikmeli de olsa Gürpınar’da ayin yaptı29 Temmuz 2024 Pazartesi 15:06
  • Rusya'da yolcu treni devrildi: En az 100 yaralı29 Temmuz 2024 Pazartesi 14:29
  • Başbakan Yardımcılığı, Eğitim Bakanlığı ve LTB arasında iş birliği protokolü imzalandı29 Temmuz 2024 Pazartesi 14:26
  • Ayer Yakıner: İşçiler hayatını kaybediyor, neredesiniz emekçi edebiyatçıları?29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:49
  • Bir haftada 20 yangın29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:21
  • Gönyeli'de kavga... Ağır bir şekilde darp etti, telefonunu kırdı!29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:18
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Tuğlu ve heyetini kabul etti29 Temmuz 2024 Pazartesi 13:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti