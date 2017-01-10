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Kıbrıs Çevre Platformu, Karpaz için eylem yaptı...

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Kıbrıs Çevre Platformu, Karpaz için eylem yaptı...
Kıbrıs Çevre Platformu, “Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesini yapılaşmaya açmak amacıyla, bölgedeki eski eser alanlarının (sit alanlarının) büyük bir kısmının statüsünü değiştirmek için çalışmalar yapıldığı” iddiasıyla eylem yaptı.

Kıbrıs Çevre Platformu, “Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesini yapılaşmaya açmak amacıyla, bölgedeki eski eser alanlarının (sit alanlarının) büyük bir kısmının statüsünü değiştirmek için çalışmalar yapıldığı” iddiasıyla eylem yaptı.

Platformu temsilen bir grup, bugün, Anıtlar Yüksek Kurulu’nun toplanacağı sıralarda Turizm ve Çevre Bakanlığı binasının önüne gitti.

“Bölgedeki kaçak yapılara yasallık kazandırmak ve yapılaşmaya açmak amacıyla Karpaz Özel Koruma Bölgesindeki arkeolojik alanlarının derecelendirilmeye çalışıldığı” gerekçesiyle yapılan pankartlı eylemde, bir de basın açıklaması okundu.

Açıklamada, mutlak koruma alanları, milli parklar ve özel çevre koruma bölgelerinin yatırıma açılmaması çağrısında bulunuldu.

Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan pek çoğu bungalov olan kaçak yapıların yıkılması için mahkemeden karar çıktığı anımsatılarak, Devletin de yıkılacak kaçak yapıların yerine Özel Çevre Koruma Bölgesi ve sit alanları dışında bir yerde arazi tahsis etme girişimi başlattığı savunulan açıklamada, “Özel Çevre Koruma Bölgesinin büyük bir kısmı 3’üncü derece sit alanı ilan edilip yapılaşmaya açılmak istenmektedir” denildi.

Karpaz Özel çevre Koruma Bölgesinin, Ülkesel Fiziki Planda “Mutlak Koruma Bölgesi” olarak da belirtildiği kaydedilen açıklamada, “(Bakanlık) Karpaz özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki kaçak yapılar sorununu hızla büyütmeye, bölgeyi bilimsellikten uzak bir şekilde 3’üncü derece sit alanı ilan ederek büyük yatırımlara açmaya çalışmaktadır” görüşü öne sürüldü.

Kıbrıs Çevre Platformu açıklamasında, konunun Yüksek Mahkemeye taşınacağı da belirtildi.

Eski eser bölgelerinin saygı duyulması gereken yerler olduğu belirtilen açıklamada, yapılan pek çok çalışmalarla değeri tüm dünya tarafından bilinen, dünyaya ve tarihe mal edilmiş eski eserlerin bir anda değersizleştirilmeye çalışıldığı savunuldu.

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