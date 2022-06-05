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Kıbrıs Çevre Platformu'ndan şok eylemler hazırlığı

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Kıbrıs Çevre Platformu'ndan şok eylemler hazırlığı
Kıbrıs Çevre Platformu'ndan şok eylemler hazırlığı

İşte açıklama;

Uzun süre önce birçok örgütün biraraya gelerek, birlikte yaptıkları mücadelelerle halkımızın çevre adına güven ve umutlarını yeşerten “Kıbrıs Çevre Platformu”, 1972 yılında Stokholm kentinde ilk kez gerçekleştirilen “Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansı” saptamaları ve çevre gününün ilanının ardından yarım asırı geçmesine rağmen, ülkemizde çevre adına, ısrarla yapılan yanlışlarla ilgili bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirmiştir. Çevre Platformu, kamu haklarını bir yana itip gelecek nesillerin haklarını gasp eden zihniyetlere karşı BM’nin yaptığı çağrısına paralel olarak, ülkemizde çevreye yapılan saldırılara karşı mücadelesini yükseltmek için ayağa kalktı! Geçtiğimiz hafta Salı günü toplanan Kıbrıs Çevre Platformu ülkemizde giderek artan çevre sorunları ile başa çıkabilmek için artık her hafta saat 17.00’da KTMMOB toplantı salonunda toplanacak.

Kıbrıs Çevre Platformu’nun ilk toplantısına katılan örgütlerden alınan bilgilere ve önerilere göre platform üyeleri farklı şok eylemler ile sokağa inmeye ve birçok konuda ülkeyi kurtarmak adına, doğru yolu bulmaya, birlikte üretmeye ve öneriler sunmaya yönelik bir yol haritası hazırlanıyor.

Toplantıların çevre duyarlılığı ve çevre gailesi olan herkese açık olduğu belirtilirken, platformun bu kez çok daha güçlü, kenetlenmiş ve çoğalarak; ülkede yanlış giden tüm hukuk dışı ve yasaları ihlal eden uygulamalara ve izinlere karşı dayanışma içinde gereken adımları atacağı aktarıldı.

 

Saygılarımızla,

 

Kıbrıs Çevre Platformu a.

Doğan SAHİR

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