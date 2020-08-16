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Kıbrıs Cumhurieti'nden “karşı-Navtex”

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Türkiye’nin dün yeni bir Navtex yayımlayarak Yavuz sondaj gemisinin Doğu Akdeniz bölgesindeki sondaj faaliyeti yürüttüğü bölgedeki Navtex’ini 15 Eylül’e kadar uzatması üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti  bu sabah “karşı-Navtex” yayımladı.
Kıbrıs Cumhurieti'nden “karşı-Navtex”

Türkiye’nin dün yeni bir Navtex yayımlayarak Yavuz sondaj gemisinin Doğu Akdeniz bölgesindeki sondaj faaliyeti yürüttüğü bölgedeki Navtex’ini 15 Eylül’e kadar uzatması üzerine Kıbrıs Cumhuriyeti  bu sabah “karşı-Navtex” yayımladı.

Kıbrıs Rum radyosuna göre Kıbrıs Cumhuriyeti, Larnaka’daki “Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi” tarafından yayınlanan “karşı-Navtex”i ile Türkiye’nin yeni Navtex’inin “yetkisiz ve geçersiz, Yavuz ve beraberindeki gemilerin bölgedeki faaliyetlerinin de yasa dışı olduğu” iddiasını ortaya attı. 

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