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Kıbrıs Cumhuriyeti aşı programına dahil olmak için ne yapılmalı?

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Doktor Okan Dağlı, Kıbrıs Cumhuriyeti aşı programına dahil olmak için doldurulması gereken formu paylaştı.
Kıbrıs Cumhuriyeti aşı programına dahil olmak için ne yapılmalı?

Doktor Okan Dağlı, Kıbrıs Cumhuriyeti aşı programına dahil olmak için doldurulması gereken formu paylaştı. 

Detay Özel-Mehmet Can

Dağlı şu ifadeleri kullandı:

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı olan ya da güneyde çalışan ve Genel Sağlık Sistemi’ne (GHS-GESY) kayıtlı olmayıp Covid-19 aşı programına dahil edilmek isteyenler ilgili linkten başvuru yapabilirler.

Kayıt olmak isteyen vatandaşlar https://www.pio.gov.cy/coronavirus/eng/categories/vaccines-en linkinden forma ulaşabilecek

Gelen sayfadaki Document for the Registration of Citizens who are not GHS beneficiaries, to the Cyprus Portal for COVID-19 vaccinations , 04-01-2021 isimli dosyadan forma ulaşılabilir

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