Kıbrıs Cumhuriyeti aşı programına dahil olmak için ne yapılmalı?

Doktor Okan Dağlı, Kıbrıs Cumhuriyeti aşı programına dahil olmak için doldurulması gereken formu paylaştı.

Detay Özel-Mehmet Can

Dağlı şu ifadeleri kullandı:

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı olan ya da güneyde çalışan ve Genel Sağlık Sistemi’ne (GHS-GESY) kayıtlı olmayıp Covid-19 aşı programına dahil edilmek isteyenler ilgili linkten başvuru yapabilirler.

Kayıt olmak isteyen vatandaşlar https://www.pio.gov.cy/coronavirus/eng/categories/vaccines-en linkinden forma ulaşabilecek

Gelen sayfadaki Document for the Registration of Citizens who are not GHS beneficiaries, to the Cyprus Portal for COVID-19 vaccinations , 04-01-2021 isimli dosyadan forma ulaşılabilir