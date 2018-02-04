“Kıbrıs Cumhuriyeti“ Başkanı yeniden Anastasiadis.. İşte kesin sonuçlar

“Kıbrıs Cumhuriyeti“ Başkanı yeniden Anastasiadis..

İşte kesin sonuçlar

TOPLAM: KIBRIS 100% Kayıtlı seçmen sayısı: 550.876 Oy kullananların sayısı: 407.475 (73.97%) Oy kullanmayaların sayısı: 143.401 (26.03%) Geçerli oy: 384.524 (94.37%) Geçersiz oy: 10.778 (2.65%) Boş: 12.173 (2.99%)

ANASTASIADIS NIKOS 55.99%

215.281 +20.5%

215.281 +20.5% MALAS STAVROS 44.01%

169.243 +13.8%

ANASTASİADİS KİMDİR?

Bugün yeniden cumhurbaşkanlığına seçilen Anastasiadis 27 Eylül 1946’de Limasol’da dünyaya geldi. Milliyetçi akımın önemli liderlerinden birisi olan Anastasiadis, Demokratik Seferberlik liderliğini yaptı ve 2004’te Annan Planı’na destek verdi.

Mesleği avukatlık olan Anastasiadis, Nicos Chr. Anastasiades & Partners hukuk firmasının da kurucusu. Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi hukuk bölümünden mezun oldu ve University College London’da okudu. Üniversite eğitimi sırasında Yorgo Papandreu tarafından kurulan Atina merkezli Merkezi Koalisyonu üyesi oldu. Daha sonraları Kıbrıs’ta siyasete başladı. 1981 yılında Kıbrıs Temsilciler Meclisi’ne seçildi.

1997’de Demokratik Seferberlik lideri seçilen Anastasiadis, 2013 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 58 oyla kazanmıştı. Anastasiadis, 2013’te de Malas’la yarışmıştı.