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Kıbrıs Cumhuriyeti Bütçesinde 2020’nin Son Çeyreğinde 568 Milyon Euro Açık

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Rum hazinesi, 2020’nin son çeyreğinde 568,9 milyon Euro bütçe açığı verdi.
Kıbrıs Cumhuriyeti Bütçesinde 2020’nin Son Çeyreğinde 568 Milyon Euro Açık

Alithia’nın haberine göre İstatistik Dairesi’nin hazırladığı bütçe sonuç ön hazırlığında, 2029’un Ekim-Aralık döneminde 280, 3 milyon Euro olan bütçe açığının 2020’nin aynı döneminde 586,9 milyon Euro seviyesine yükseldiği belirlendi.

2020’nin son çeyreğinde harcamalar 178,9 milyon Euro arttı, gelirler 109,6 milyon Euro azaldı. Bazı kategorilerdeki harcama artışı 1 Haziran 2020 itibarıyla yürürlüğe giren Genel Sağlık Sistemi’nin tam uygulanmasına yoruluyor.

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