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Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisindeki bayraklar, depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler için yarıya indirildi

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Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisindeki bayraklar, depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler için yarıya indirildi
Kıbrıs Cumhuriyeti Meclisindeki bayraklar, depremde hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler için yarıya indirildi

Rum Meclisindeki bayrakların, geçtiğimiz hafta Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedeb Kıbrıslı Türklerle ilgili yasın işareti olarak yarıya indirildiği haber verildi.

Alithia gazetesi, Rum Meclisinden yapılan açıklamaya dayanarak, Meclis Başkanı Annita Dimitriyu ve meclis üyelerinin, Kıbrıslı Türklerin Türkiye’de kısa süre önce meydana gelen depremlerde hayatını kaybetmesinden duydukları büyük üzüntüyü ifade ettiklerini yazdı.

Açıklamada, duyulan derin yasın işareti olarak Meclisin bayraklarının yarıya indirildiği ve tüm Meclis üyeleri adına Kıbrıslı Türklere içten başsağlığı dileğinde bulunulduğu kaydedildi.

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