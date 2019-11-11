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“Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu dünya sıralamasında 14’üncü”

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“Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu dünya sıralamasında 14’üncü”
“Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu dünya sıralamasında 14’üncü”

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, “Kıbrıs (Cumhuriyeti) pasaportunun dünyanın en güçlü pasaportları arasında bulunduğu, çünkü yapılan ölçümlere göre, vize alınması gerekliliği olmadan diğer ülkeler tarafından kabul edilebilirlik konusunda, Kıbrıs pasaportunun 14’üncü sırada olduğu” belirtildi.


Alithia gazetesi, konuyla ilgili haberinde “Kıbrıs pasaportunun, eldeki verilere göre, 173 ülke tarafından vize olmadan kabul edildiğini” kaydetti ve  “Henley Passport Index” tarafından yapılan ölçümlere göre, 2019 yılıyla ilgili olarak dünyanın en güçlü pasaportlarına sahip olan ülkelerin ise Japonya ve Singapur olduğunu ekledi.


YATIRIM KARŞILIĞI VERİLEN PASAPORTLARLA İLGİLİ TARTIŞMALAR SÜRÜYOR


Öte yandan Politis gazetesi ise haberinde, Güney Kıbrıs’a yatırım yapmaları karşılığında üçüncü ülkelerden şahıslara verilen pasaportlarla ilgili olarak başlayan tartışmaların sürdüğünü yazdı.


Gazetenin dün, Malezyalı iş insanı Joe Taek Low’un Başpiskoposluğa verdiği 300 bin Euro’luk çekin yanı sıra, 10 bin Euro değerinde başka bir çek daha verdiğini ifşa etmesinin ardından, müdahil tarafların konuyla ilgili suskun kaldıklarını yazan gazete, bu duruma yalnızca AKEL’in tepki gösterdiğini belirtti.
Gazeteye göre AKEL’in ilçe sekreteri Hristos Hristofidis açıklamasında, yeni ifşaatların konunun büyüklüğünü gözler önüne serdiğini savundu.


Olayla ilgili yaşanan protestoların ardından, Başpiskopos Hrisostomos’un, bunun bir hırsızlığın ürünü olduğunun ortaya çıkması durumunda, 300 bin Euro’luk çeki iade edeceğini söylediğini yazan gazete, ancak Hrisostomos’un 10 bin Euro’luk çek konusunda ise sessiz kaldığını ekledi.


EĞİTİMCİLERDEN PROTESTO


Öte yandan Haravgi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta, sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup eğitimcinin, Başpiskopos Hrisostomos’un isim günü olan 13 Kasım’da, Başpiskopos’un isim günü kutlamalarının sona ermesi talebiyle, Başpiskoposluktan Meclise doğru yapılacak olan yürüyüşe katılmaları konusunda eğitim dünyasına çağrıda bulunduklarını yazdı.


Yürüyüşün, Başpiskoposun Malezyalı iş insanı Jeo Taek Low’un “Kıbrıs” vatandaşlığı alması meselesine karışmasının protesto edilmesi dolayısıyla gerçekleştirileceğinin görüldüğünü de kaydeden gazete, etkinliğe katılacak olanlara yanlarında bir “değnek ve pasaport” getirmeleri çağrısında bulunulduğunu da yazdı.

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