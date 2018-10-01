Kıbrıs Cumhuriyeti resmi tatil günününde kuzey Kıbrıs'ta benzinci kuyrukları

1 Ekim Kıbrıs Cumhuriyeti Bağımsızlık gününün Kıbrıs’ın güneyinde resmi tatil olmasından dolayı Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs’ın kuzeyine akın etti.

1 Ekim Kıbrıs Cumhuriyeti Bağımsızlık gününün Kıbrıs’ın güneyinde resmi tatil olmasından dolayı Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıs’ın kuzeyine akın etti.

Voice of the Island internet sitesinin haberine göre, Türk Lirası’nın Euro karşısındaki değer kaybından dolayı Kıbrıs’ın kuzeyine alış veriş yapmaya ve gezmeye gelen Kıbrıslı Rumlar, 1 Ekim resmi tatilini fırsat bilerek Kıbrıs’ın kuzeyine akın etti.

Birçok Kıbrıslı Rum’un resmi tatilini Kıbrıs’ın kuzeyinde değerlendirmesinin ardından ise bölgedeki trafik felç oldu.

Yaklaşık 3 saattir Metehan Geçiş Noktası’ndan Dereboyu Caddesine kadar uzanan araç kuyrukları, trafikte maruz kalan kişilere de zor anlar yaşattı. “Yaklaşık 3-3 buçuk saattir trafikteyiz” diyen vatandaşlar, bu kadar uzun kuyrukların oluşmasına anlam veremedi.