Kıbrıs Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Hacklendi

Kıbrıs Rum Kesiminin Savunma Bakanlıgı Hacklendi

Hassas Veriler Telegram Üzerinden İfşa Ediliyor https://t.me/joinchat/WHO4H2RI1Uc0MjBk Telegram Linki Görseller Ve Veriler Mevcut Bu Saldırıyı Yapan Grup İse Türk Hacker Grubu RootAyyıldız

RootAyyildiz Tim nedir?

RootAyyildiz Tim, 2017 yılında Ankara'da kurulan ve merkezi Türkiye'de olan, faaliyet alanı tüm dünyayı kapsayan bir hacktivist grubudur. Kendilerini Vatansever ve İslamcı Türk hacktivist grubu olarak tanımlamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti ve İslam'a yapılacak her türlü saldırıyı internet ortamında mücadele edeceklerini belirtmektedirler. Özellikle Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı olan NIS ile aralarındaki siber savaş mücadelesi ile ismini Dünyaya duyurmuştur.[1] .