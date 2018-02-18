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Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı bekleyen 30 bin Kıbrıslı Türk var!

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Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı bekleyen 30 bin Kıbrıslı Türk var!
Güney Kıbrıs basınında bugün yer alan bir haberde, ebeveynlerinden biri Kıbrıslı Türk, diğeri de Türk vatandaşı olan ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kendilerine vatandaşlık vermeme kararından etkilenen çocukların sayısının 30 binden fazla olduğu ileri sürüldü.

Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’nın önümüzdeki dönem içerisinde, konuyla ilgili binlerce başvuruyu incelemeye çağrılacağını yazan Alithia gazetesi, Murat Hakkı ve Nikoletta Haralambidu isimli avukatların gazeteye açıklamalarına yer verdi.

Habere göre, “Şu an 17 bin karma evliliğe bağlı çocuklar olduğunu ve bunların vatandaşlık alma konusunda sorunu olduğunu” dile getiren Hakkı, Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığı’na birçok başvuru yapılacağını söyledi.

Haberde bu kategoride 30 bin çocuk ve yetişkin olduğunun hesaplandığı da ifade edildi.

Gazeteye göre, olumlu bir gelişmeye sahip olmamaları durumunda “Kıbrıs Cumhuriyeti” mahkemelerine başvuracaklarını dile getiren Hakkı, başvuru sahiplerinin, haklarını alamamaları durumunda, bunun akabinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuracaklarını ifade etti.

Gazeteye göre Nikoleta Haralambidu isimli avukat da açıklamasında; “Kanunlar, Kıbrıslı bir ebeveynden doğmuş olan bir çocuğun Kıbrıslı olduğunu söylüyor. Ancak yasaya 1999 yılında konulan bir istisna, ebeveynlerden birinin yasadışı giriş veya ikamete sahip olması durumunda, çocuğun otomatik olarak Kıbrıslı olmadığını ve buna Bakanlar Kurulu aracılığıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin karar vermesi gerektiğini söylüyor. Sorun bu şekilde meydana getirildi” ifadelerini kullandı.

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