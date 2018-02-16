"Kıbrıs Cumhuriyeti" vatandaşlığı için ortak mücadele

Kıbrıslı Türk ile Türkiyeli kişilerin evliliklerden doğan ancak Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alma konusunda mağduriyet yaşayan onlarca kişi, “Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşlık Sorunları” konulu bilgilendirme toplantısında bir araya geldi

Kamuoyunda “karma evlilik” olarak bilinen, Kıbrıslı Türklerle Türkiyelilerin evliliklerinden doğan, ancak Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alma konusunda mağduriyet yaşayanlar, bu konuda açılacak olan davalar ve izlenecek yasal süreçle ilgili dün akşam düzenlenen seminerde bilgilendirildi. Söz konusu mağduriyetin Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki yasalardan kaynaklandığı bildirildi.

KTÖS ve KTOEÖS işbirliği ile “Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşlık Sorunları” konulu bilgilendirme semineri saat 19:00'da Lefkoşa AKM'de yapıldı.

Çok sayıda kişinin katıldığı toplantıda salon hınca hınç doldu. İlginin oldukça yoğun olduğu seminerde, adım atacak yer kalmadı.

Katılımcılar, seminerden önce ‘Kıbrıs Cumhuriyeti Vatandaşlıkları Bilgi Formu’nu doldurdu, mağduriyetlerinin ne olduğunu yazdı.

Seminere katılanlara, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilmeleri için yasalar üzerinde bir değerlendirme yapıldı. Bilgilendirme seminerine Kıbrıslı Rum bir avukat da katıldı.

Seminerde, toplu davaların açılmasıyla konunun gündemde kalmasını sağlamak için bir dizi eylem programının da belirleyeceği kaydedildi.

Elcil: Ciddi anlamda bir mağduriyet var

Seminerde konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, KTÖS ve KTOEÖS olarak yola çıkış amaçlarının ülkede var olan bir mağduriyeti gidermek olduğunu söyledi.

Bu mağduriyetin ülkemizin içinde bulunduğu siyasi durumun sonucu ortaya çıktığını belirten Elcil, “Kendi üyelerimiz arasında mağdur olan arkadaşlarımız vardı. Yola öyle çıktık. Gördük ki bu olay sadece bizim üyelerimizi ilgilendirmiyor. Ülkede ciddi anlamda bir mağduriyet söz konusu” dedi.

Birçok kişinin bu konuda Güney’e giderek başvuruda bulunduğunu, kimisinin başvurusunun kabul edildiğini,

kimisinin ise kabul edilmediğini kaydeden Elcil, bunun gibi birçok mağduriyetin olduğunu söyledi.

“Birlikte mücadele edeceğiz”

Elcil, “Bu mağduriyetlerin giderilmesi için topluca mücadele etmek temel hedefimiz olduğu için bir araya geldik. Bugüne kadar siyasilerin ele alması gereken bu konuda, her iki öğretmen sendikası olarak üzerimize düşeni yapmaktan çekinmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Elcil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu mağduriyet çok çeşitli… Eminim ki herkesin faklı bir sıkıntısı var ama herkesin ortak noktada buluştuğu sorunlar da var. Bunları ortaya çıkarmak için bir belge dağıttık. Bu belgelerin bize ulaştırılması önemlidir. Üzerine yazılan bilgileri analiz edip gruplayacağız. Mağduriyetin ne yönde olduğuyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Bu konuda atılacak adımların çeşitli boyutları var. Bunlardan ilki hukuksal boyutu... Bu, çok uzun süreli bir süreçtir.

Sorunun siyasi olduğunu ifade eden Elcil, “Siyasi sorunun, siyasi karşılık görmemesi gerekiyor” ifadelerini kullandı, bunun için ne gerekirse, eylemsel boyutu da dahil yapılması gerektiğini söyledi.

Elcil, “Bunları listeleyip bireysel çıkışların dışında bizim de kendi çıkışlarınızı yaratmak zorunluluğumuz vardır. Biz bu konuda kararlıyız. Beraber mücadele ederek bu kavgayı kazanacağız” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı ile yaklaşık 7 bin evliliğin olduğu belirtiliyor.

(kıbrıs)