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“Kıbrıs Cumhuriyeti” Vatandaşlığı Olmayan AEK Larnaka-Fenerbahçe Maçına Alınmayacak…!

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“Kıbrıs Cumhuriyeti” Vatandaşlığı Olmayan AEK Larnaka-Fenerbahçe Maçına Alınmayacak…!
“Kıbrıs Cumhuriyeti” Vatandaşlığı Olmayan AEK Larnaka-Fenerbahçe Maçına Alınmayacak…!

Vatandaşlık hakları savunuculuğunu yapan, bağımsız, iki toplumlu bir inisiyatif olan Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden vatandaşlık alamamış bireylerin AEK Larnaka-Fenerbahçe UEFA lig maçına alınmamasıyla ilgili açıklamada bulundu, ilgili mercilerden yardım istedi.

İnisiyatifin açıklaması şöyle:

“Hep söylüyoruz, yine söyleyeceğiz. Bu ülkede 35.000’i aşkın karma evliliklerden dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamamış Kıbrıslı Türk bireyler var. Bu insanların en basit hakları bile, gayri yasal bir şekilde gasp edilmeye daha ne kadar devam edecek?

Perşembe günü gerçekleşecek olan AEK Larnaka -Fenerbahçe UEFA lig maçına, karma evlilikten dolayı Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamamış bireylerin gidemeyeceğini öğrendik. Dün gelen bilgiye göre, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmayan Kıbrıslı Türk bireylerin maça girebilmesi için Cyprus Sports Organisation üzerinden ‘fan card’ alması gerektiği bilgisi verildi, bugün ise bu bireyler tarafından daha önce alınmış fan cardlar da iptal edildi…

Geçen hafta Omonia-Manchester United maçına fan card alarak gitmiş bu bireylerin, hangi yasal dayanağa göre bugün fan cardlarının iptal edildiği meçhul… Geçen hafta oynanan bu maçı izlemeye gelen İngiliz vatandaşlarda neden Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı şartı aranmadı peki?

Düşünün ki, sınır kapısından geçebiliyorsunuz, maçın yapılacağı sahanın önüne kadar gidebiliyor; ancak maça giremiyorsunuz… Bu yapılan, hem Kuzey’deki hem Güney’deki ayrımcılığı ve faşist düşünceleri besleyen bir harekettir. Hiçbir güç, bir bireyi kendi memleketindeki bir maçı izlemekten alıkoymamalı, koyamaz da. Ayrıca UEFA tüzüğü, temel hedefin Avrupa çapında barış, anlayış, adil oyun ve hiçbir ayrım gözetmeksizin futbolu teşvik etmek olduğunu belirtir. UEFA tüzüğü madde 45.04: “Maç organizatörü ve katılımcı federasyonlar veya kulüpler, UEFA’nın ırkçılığa ilişkin on maddelik planını uygulamalıdır.”

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Yasal olarak hiçbir dayanağı olmayan bu davranışı kınıyor ve gerekli mercilere bu tarz olayların yaşanmaması için birlikte harekete geçme çağrısı yapıyoruz.”

Gönderiye bu link aracılığıyla ulaşabilirsiniz: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02gyLmHRmJwEgFRqQUMzR4XirTgmTguZQzuHiMYNpd2MUzLTs3YzNC74kHWGk4M7Vyl&id=100081617558886

İnisiyatifin misyon ve vizyonu:

https://www.facebook.com/karmaevlilik/posts/pfbid0CHHWu8s9JgSR4QdEmCV7pb7x2jzKvTS4vt9UqBdNcMpWUaUc9q4igtRQw6i3aBMgl

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