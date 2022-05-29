Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail arasındaki 'Agapinor 2022' tatbikatı bugünden itibaren başlıyor.

‘Ağapinor 2022’ adlı geniş çaplı askeri tatbikat bugünden itibaren başlıyor. 2 Haziran’da tamamlanacak olan tatbikatın büyük bir kısmı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde gerçekleştiriliyor.

Tatbikata, Milli Muhafız Ordusu’nun ve İsrail silahlı kuvvetlerinin deniz, kara ve hava araçları katılıyor. Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tatbikat, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İsrail arasındaki İkili Savunma İş Birliği Programı çerçevesine dahil ediliyor. Tatbikat iki ülke arasında son yıllarda savunma ve güvenlik alanında var olan mükemmel ilişkilere dikkat çekiyor.