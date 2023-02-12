Kıbrıs Cumhuriyeti yeni Başkanı Nikos Hristodilis oldu

Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimleri 2. turu gerçekleşti...

Sandıklar saat 18:00'de kapandı...

Seçmenlerin %67,7'si saat 17:00'ye kadar oy kullandı.

Bu sayı, geçen Pazar günü aynı tarihte düzenlenen ilk turdan yüzde 0,1 daha yüksekti.

Lefkoşa'da halkın toplam yüzde 69,2'si oy kullanmaya gelirken, Baf'ta yüzde 70,4 ile biraz daha yüksekti.

Limasol'da, kayıtlı kişilerin yüzde 64,8'i, Gazimağusa'da 67,9 ve Larnaka'da 68 oy kullandı.

Yurt dışında oy kullanma oranı yüzde 60,4 olarak gerçekleşti.

Londra'daki Yüksek Komisyon ve Kıbrıs Toplum Merkezi'nde ve Manchester, Birmingham, Glasgow, Leeds ve Bristol'deki Rum Ortodoks kiliselerinde toplam 3.628 seçmen oy kullanmak için kayıt yaptırdı.