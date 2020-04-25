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Kıbrıs Cumhuriyeti’nde uçuşlar 17 Mayıs tarihine kadar yasaklandı

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Kıbrıs Cumhuriyeti’nde uçuşlar 17 Mayıs tarihine kadar yasaklandı
Kıbrıs Cumhuriyeti’nde uçuşlar 17 Mayıs tarihine kadar yasaklandı

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, adaya gelen uçuşlarının 17 Mayıs tarihine kadar yasaklanmasına karar verdi.

Kıbrıs Cumhuriyeti Ulaştırma, Bayındırlık ve İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu’nun 23 Nisan tarihindeki toplantısı sırasında adaya gelen uçuşların 17 Mayıs tarihine kadar yasaklanmasına karar verdiğini duyurdu.

Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı Yiannis Karousos’un perşembe günü yayımladığı talimata göre, 18 Nisan 2020 tarihinden ve 14 gün için adaya gelen ve adadan ayrılan kargo uçuşları hariç, tüm uçuşlar yasaklandı.

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