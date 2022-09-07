Kıbrıs Cumhuriyeti'nden KŞK'ya 252,000 Euro Bağış

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 252.000 Euro’luk bağışı, KŞK’ya 2005’ten bu yana yaptığı katkıları

toplamda 3,537,700 Euro’luk mali yardıma denk getiriyor.

2022'de bu fonlar, uzun yıllardır aileleri etkileyen bilinmezlik durumunun sona erdirilmesini amaçlamakta olan Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Genel Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesini destekleyecektir.

Şimdiye kadar her iki Kıbrıs toplumundan 1.027 kayıp kişinin kimliği tespit edildi ve onurlu bir cenaze töreni için ailelerine iade edildi.

KŞK, ilgili ailelerin acılarını hafifleten iki toplumlu projesini uygulamak için bağışçı desteğine güveniyor.