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“Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönüş mümkün mü?”

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“Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönüş mümkün mü?”
“Kıbrıs Cumhuriyeti'ne Dönüş Mümkün mü?” konulu iki toplumlu panel dün akşam Dayanışma Evi'nde düzenlendi

.Kıbrıs Cumhuriyeti'ne Dönüş Mümkün mü?” konulu iki toplumlu panel dün akşam Dayanışma Evi'nde (Home For Cooperation) düzenlendi. Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı’nın düzenlediği panelde Avrupa Birliği (AB) Derneği Yönetim Kurulu üyesi Ali Erel ile Demokratik ve Seferberlik Partisi (DİSİ) eski Başkanı ve Avrupa Parlamentosu eski üyesi Yannakis Matsis birer konuşma yaptı.

Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güven Varoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen panelde katılımcılar sorular da sordu.

“Kıbrıs Cumhuriyeti'ne Dönüş Mümkün mü?”

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