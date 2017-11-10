“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin dış politikası güçlendi”

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Rum dış politikasının güçlendirildiğini belirtti.

Alithia gazetesi “Dış Politikanın Güçlendirilmesi… Yoannis Kasulidis’ten Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin Sunumu… Muhafız Ordusu’nun İhtiyaç Duymadığı Tüfekler Kıbrıs’tan Terörle Mücadele İçin Irak Kürtlerine De Verildi” başlıklarıyla verdiği haberinde, Kasulidis’in, dün Rum Meclisi Ekonomi Komitesi’nde Dışişleri Bakanlığı’nın bütçesinin ele alındığı toplantıda bakanlığının icraatlarını anlattığını yazdı.

Kasulidis, açıklamalarında Doğu Akdeniz’de ekonomik işbirliği ve dış politikalarının güçlendiğini belirtti.

ÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİ

Açıklamalarında diğer ülkelerle yapılan üçlü işbirliklerine değinen Kasulidis, bir gün bu üçlü işbirliklerinin, bölgenin istikrarına yönelik tüm katılımcıların olacağı çok üyeli, gayri resmi bir işbirliği organında bir araya gelmesi hayaline sahip olduklarını belirtti.

Yapılması planlanan üçlü görüşmeleri de anlatan Kasulidis, 21 Kasım tarihinde Lefkoşa Rum kesiminde Mısır ile, Ocak ayında İsrail ile ve yine Ocak ayında Lefkoşa Rum kesiminde Ürdün ile (Yunanistan’ın da katılımıyla) görüşmeler yapılacağı bilgisini aktardı.

LÜBNAN VE IRAK KÜRDİSTAN’A ASKERİ MALZEME

Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın bölgede sıkıntılar yaratan meselelerde etkin varlık gösterdiğini ifade etti.

Güney Kıbrıs’ın DAEŞ’le mücadele koalisyonuna katıldığını belirten Kasulidis, örneğin Lübnan’a ve ABD ile işbirliği içerisinde Irak Kürdistan bölgesel yönetimine DAEŞ’e karşı mücadele çabaları için askeri malzeme tedarik ettiğini iddia etti.

GÜVENLİK KONSEYİ BEŞ DAİMİ ÜYESİYLE İLİŞKİLER GÜÇLENDİRİLDİ

Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın, BM Güvenlik Konseyi beş daimi üyesiyle ilişkilerin güçlendirildiğinden de söz etti.

ABD ile güvenlik alanında işbirliği geliştirildiğini belirterek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ABD ziyareti ve ABD Başkan Yardımcısı Pence’le olan görüşmesini hatırlattı.

Rusya ile ilişkilerin, son beş yılda gerçekleştirilen birçok ziyaretle yükselme yörüngesine girdiğini belirten Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın, AB-Rusya ilişkilerinin ileri götürülmesindeki yapıcı rolünü Moskova’nın takdir ettiğini söyledi.

Kasulidis açıklamalarında, Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki hükümetler düzeyinde yapılan üsler sınırları içinde kalan bölgelerle ilgili kentsel gelişim alanındaki anlaşmaya da değindi.

Kasulidis, Fransa ile de yakın ilişkiler içerisinde olduklarını belirtti.

Çin ile ilişkilerden de söz eden Kasulidis, Anastasiadis ve bizzat kendisinin Çin’i ziyaret ettiğini, Çin Dışişleri Bakanı’nın da Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini anımsattı.

Kasulidis, “Bir Kuşak, Bir Yol” inisiyatifine üye olmayı arzuladıklarını, ayrıca Çin’de kurulan Asian Infrastructure and Development Bank’a üye olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

İSLAM KONFERANSI

Konuşmasında Kıbrıs sorunundan söz ederek, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin varlığını koruma hedefine sahip olduklarını söyleyen Kasulidis, İslam Konferansına değinerek, Türkiye’ye karşı çıkan ülkelerin bulduğunu iddia etti.

AB’YE KATILIM

Güney Kıbrıs’ın AB’ye katılımı konusunda ise Kasulidis, AB içerisinde söz sahibi olduklarını ve saygı gördüklerini belirtti.

Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın, AB Akdeniz ülkeleri grubu oluşturulması inisiyatifini üstlendiğini de anımsattı.

AVRUPA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilere de değinen Kasulidis, Gümrük Birliğin yükseltilmesi, vize serbestisi ve yeni başlıklar açılmasını kabul etmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.

ASKERİ FİLOLAR

Birçok askeri filonun; Rusya, ABD, Fransa ve Almanya’nın Limasol ticari limanına yaklaştığından söz eden Kasulidis, gemiden inilirken ve Rum pazarından gemiye malzemeler alınırken para bırakıldığını söyledi.

BÜTÇE

Haberde Rum Dışişleri Bakanlığının 2018 bütçesinin 83 milyon 73 bin 854 Euro olduğu aktarıldı.

Harcamaların büyük bir kısmının (bütçenin yüzde 25,43’i) diplomatik heyetlerin çalışma giderlerine gittiğini aktaran gazete, toplam bütçenin yüzde 18,84 oranında da BM Barış Gücü’ne katkı yapıldığını yazdı.