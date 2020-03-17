"Kıbrıs Cumhuriyeti'nin" Sağlık Sertifikası’nın kabul edileceği akredite kuruluşlar yayımlandı

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne girebilmek için gerekli sağlık sertifikasının alınabileceği, AB üyesi ülkelerde kabul edilecek akredite kuruluşlar listesini yayımladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne girebilmek için gerekli sağlık sertifikasının alınabileceği, AB üyesi ülkelerde kabul edilecek akredite kuruluşlar listesini yayımladı.

Her ülkenin testleri yürütmekle ilgili farklı kuralları olduğu için, ilgili kalkış ülkesinin Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan bir laboratuarından alınacak sonuçlarını da kabul edeceğini ve bunun resmi olarak belgelendirilmesi gerektiğine karar verildi.

Belirtilen belgelemenin, güncellenmiş listede bulunmayan ülkeler için geçerli olduğu da ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yurtdışında mahsur kalan Kıbrıslılara nasıl yardım edileceğini kararlaştırmak için acil bir toplantı yapılırken, hava yollarına yolculara gerekli belge ile binmemeleri yönünde talimatlar verildiği de belirtildi.

Yeni kurallar Pazartesi günü 18.00’de yürürlüğe girdi. Kıbrıs’a girebilmek için gerekli sağlık sertifikası ile birlikte yurtdışından gelen herkes 14 gün boyunca karantinaya alınacak.