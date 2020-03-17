"Kıbrıs Cumhuriyeti'nin" Sağlık Sertifikası’nın kabul edileceği akredite kuruluşlar yayımlandı

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne girebilmek için gerekli sağlık sertifikasının alınabileceği, AB üyesi ülkelerde kabul edilecek akredite kuruluşlar listesini yayımladı.
Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne girebilmek için gerekli sağlık sertifikasının alınabileceği, AB üyesi ülkelerde kabul edilecek akredite kuruluşlar listesini yayımladı.
Her ülkenin testleri yürütmekle ilgili farklı kuralları olduğu için, ilgili kalkış ülkesinin Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan bir laboratuarından alınacak sonuçlarını da kabul edeceğini ve bunun resmi olarak belgelendirilmesi gerektiğine karar verildi.
Belirtilen belgelemenin, güncellenmiş listede bulunmayan ülkeler için geçerli olduğu da ifade edildi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yurtdışında mahsur kalan Kıbrıslılara nasıl yardım edileceğini kararlaştırmak için acil bir toplantı yapılırken, hava yollarına yolculara gerekli belge ile binmemeleri yönünde talimatlar verildiği de belirtildi.
Yeni kurallar Pazartesi günü 18.00’de yürürlüğe girdi. Kıbrıs’a girebilmek için gerekli sağlık sertifikası ile birlikte yurtdışından gelen herkes 14 gün boyunca karantinaya alınacak.
|ÜLKE
|KLİNİK
|Avusturya
|Klinisches Institut für Virologie
|Avusturya
|Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Vienna)
|Avusturya
|Medizinische Universität Wien
|Belçika
|Sciensano
|Belçika
|Centre National de Référence
|Bulgaristan
|Национален център по заразни и паразитно болести
|Hırvatistan
|Hrvatski Zavod za Javno Zdravstvo
|Çekya
|Státní zdravotní ústav
|Danimarka
|Statens Serum Institut
|Estonya
|Terviseamet
|Finlandiya
|Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
|Fransa
|CNR Virus Influenzae – Région Nord
|Fransa
|Institut Pasteur (Paris)
|Fransa
|CPias Auvergne-Rhône-Alpes
|Almanya
|NRZ Influenza
|Almanya
|Robert Koch Institut
|Yunanistan
|Greek Pasteur Institute
|Yunanistan
|Aristotle University of Thessaloniki
|Macaristan
|Nemzeti Népegészségügyi Központ
|İzlanda
|Landspítali
|İzlanda
|Embætti landlæknis
|İrlanda
|National Virus Reference Laboratory
|İrlanda
|Health Protection Surveillance Centre
|Letonya
|Latvijas Infektologijas Centrs
|Litvanya
|Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
|Lüksemburg
|Direction de la Santé – Inspection Sanitaire
|Lüksemburg
|Laboratoire National de Sante
|Malta
|Pathology laboratory
|Hollanda
|Universitair Medisch Centrum Rotterdam
|Hollanda
|Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
|Norveç
|Nasjonalt folkehelseinstitutt
|Polonya
|Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
|Polonya
|Krajowy Ośrodek ds. Grypy
|Portekiz
|Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
|Romanya
|Institutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie Cantacuzino
|Romanya
|Institutul National de Sanatate Publica
|Slovakya
|Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky
|Slovenya
|Laboratorij za Javnozdravstveno Virologijo
|İspanya
|Centro Nacional de Microbiologia
|İspanya
|Instituto de Salud Carlos III
|İspanya
|Centro Nacional de Microbiologia
|Birleşik Krallık
|National Institute for Medical Research
|Birleşik Krallık
|West of Scotland Specialist Virology Centre
|Birleşik Krallık
|Public Health England
|Birleşik Krallık
|West of Scotland Specialist Virology Centre
|Birleşik Krallık
|Wales Specialist Virology Centre
|Birleşik Krallık
|Health Protection Scotland – NHS National Services Scotland
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