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"Kıbrıs Cumhuriyeti'nin" Sağlık Sertifikası’nın kabul edileceği akredite kuruluşlar yayımlandı

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"Kıbrıs Cumhuriyeti'nin" Sağlık Sertifikası’nın kabul edileceği akredite kuruluşlar yayımlandı
"Kıbrıs Cumhuriyeti'nin" Sağlık Sertifikası’nın kabul edileceği akredite kuruluşlar yayımlandı

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne girebilmek için gerekli sağlık sertifikasının alınabileceği, AB üyesi ülkelerde kabul edilecek akredite kuruluşlar listesini yayımladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne girebilmek için gerekli sağlık sertifikasının alınabileceği, AB üyesi ülkelerde kabul edilecek akredite kuruluşlar listesini yayımladı.

Her ülkenin testleri yürütmekle ilgili farklı kuralları olduğu için, ilgili kalkış ülkesinin Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan bir laboratuarından alınacak sonuçlarını da kabul edeceğini ve bunun resmi olarak belgelendirilmesi gerektiğine karar verildi.

Belirtilen belgelemenin, güncellenmiş listede bulunmayan ülkeler için geçerli olduğu da ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yurtdışında mahsur kalan Kıbrıslılara nasıl yardım edileceğini kararlaştırmak için acil bir toplantı yapılırken, hava yollarına yolculara gerekli belge ile binmemeleri yönünde talimatlar verildiği de belirtildi.

Yeni kurallar Pazartesi günü 18.00’de yürürlüğe girdi. Kıbrıs’a girebilmek için gerekli sağlık sertifikası ile birlikte yurtdışından gelen herkes 14 gün boyunca karantinaya alınacak.

ÜLKEKLİNİK
AvusturyaKlinisches Institut für Virologie
AvusturyaÖsterreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Vienna)
AvusturyaMedizinische Universität Wien
BelçikaSciensano
BelçikaCentre National de Référence 
BulgaristanНационален център по заразни и паразитно болести
HırvatistanHrvatski Zavod za Javno Zdravstvo
ÇekyaStátní zdravotní ústav
DanimarkaStatens Serum Institut
EstonyaTerviseamet
FinlandiyaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos
FransaCNR Virus Influenzae – Région Nord
FransaInstitut Pasteur (Paris)
FransaCPias Auvergne-Rhône-Alpes
AlmanyaNRZ Influenza
AlmanyaRobert Koch Institut
YunanistanGreek Pasteur Institute
YunanistanAristotle University of Thessaloniki
MacaristanNemzeti Népegészségügyi Központ
İzlandaLandspítali
İzlandaEmbætti landlæknis
İrlandaNational Virus Reference Laboratory
İrlandaHealth Protection Surveillance Centre
LetonyaLatvijas Infektologijas Centrs
LitvanyaNacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
LüksemburgDirection de la Santé – Inspection Sanitaire
LüksemburgLaboratoire National de Sante
MaltaPathology laboratory
HollandaUniversitair Medisch Centrum Rotterdam
HollandaRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
NorveçNasjonalt folkehelseinstitutt
PolonyaNarodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
PolonyaKrajowy Ośrodek ds. Grypy
PortekizInstituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
RomanyaInstitutul National de Cercetare -Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie Cantacuzino
RomanyaInstitutul National de Sanatate Publica
SlovakyaÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej Republiky
SlovenyaLaboratorij za Javnozdravstveno Virologijo
İspanyaCentro Nacional de Microbiologia
İspanyaInstituto de Salud Carlos III
İspanyaCentro Nacional de Microbiologia
Birleşik KrallıkNational Institute for Medical Research
Birleşik KrallıkWest of Scotland Specialist Virology Centre
Birleşik KrallıkPublic Health England 
Birleşik KrallıkWest of Scotland Specialist Virology Centre
Birleşik KrallıkWales Specialist Virology Centre
Birleşik KrallıkHealth Protection Scotland – NHS National Services Scotland
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