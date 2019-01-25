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“Kıbrıs Davası’na kimse tek başına yön vermeye çalışmasın”

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Kıbrıs Davası birilerinin siyasi ideolojilerine veya siyasi hırslarına kurban edilmeyecek büyük bir davadır.
“Kıbrıs Davası’na kimse tek başına yön vermeye çalışmasın”

Girne American Üniversitesi TC Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na Onursal Doktora Ünvanı verdi.

Çavuşoğlu törende şöyle konuştu: "İkircikli tutumlar görüyoruz, söylemler görüyoruz, kurnazlıklar görüyoruz. Niçin müzakere edeceğiz, yine federal bir çözüm için mi… İki devletli bir çözüm mü veya konfederasyon mu veya başka bir seçenek için mi… Bunu önceden belirlememiz lazım, şu anda yaptığımız bu. Tüm taraflarla gayrı resmi görüşmelerimizin amacı bu. Sonra bunun çerçevesini belirlememiz lazım. Ayrıca sonuç odaklı olması gerekiyor. Artık uzun uzun yıllara sarih müzakerelere kaybedecek vaktimiz ve enerjimiz yok. Kıbrıs Türk Halkını umutlandırıp umutlandırıp tekrar hayal kırıklığına uğratmaya da kimsenin hakkı yoktur.

Kıbrıs Davası büyük bir davadır.

Kıbrıs Davası birilerinin siyasi ideolojilerine veya siyasi hırslarına kurban edilmeyecek büyük bir davadır. Bunu da hiç kimse aklından çıkarmasın.

Ben böyle istiyorum, ben böyle demiştim, böyle söyleyeceğim diyerek Kıbrıs Davası’na tek başına kimse yön vermeye çalışmasın. Bugün adaya gelmemizin sebebi de budur.

Hep birlikte ne yapacağız, KKTC, TC, Hükümetteki aktörler ve Cumhurbaşkanı olarak neler yapacağız, bunu konuşmaya geldik.

Bugüne kadar olduğu gibi hep birlikte ne yapacağımızı belirlemek için geldik. Crans Montana’da masa üzerimize devrilmemişse TC-KKTC tek bir devlet gibi hareket etmesindendir. Birlikte istişare ettik, birlikte adımlar attık. Bugünkü toplantıda inşallah yine bu birlikteliği sağlayarak Kıbrıs Davası’nda önümüzdeki süreçte daha güçlü olacağız. Ada etrafındaki hidrokarbon arama çalışma adımlarını yanlış bulduğumuzu hep söyledik, Rum tarafı hep devam etti.

Şubat ayında ikinci platformumuz gelecek ve bizde sondaj çalışmalarına başlıyoruz. Kıbrıs Türk Halkı’nın hakkını da kimseye yedirtmeyiz. Milli, davalarımıza sahip çıkmak bizim en önemli görevimizdir."

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