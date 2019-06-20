  • BIST 94.158
  • Altın 258,340
  • Dolar 5,7769
  • Euro 6,5197
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Kıbrıs Devlet Çalışanları Sendikası’nda (Çağ-Sen) başkanlığa yeniden Mehmet Davulcu seçildi.

» »
Kıbrıs Devlet Çalışanları Sendikası’nda (Çağ-Sen) başkanlığa yeniden Mehmet Davulcu seçildi.
Kıbrıs Devlet Çalışanları Sendikası’nda (Çağ-Sen) başkanlığa yeniden Mehmet Davulcu seçildi.

Kıbrıs Devlet Çalışanları Sendikası’nda (Çağ-Sen) başkanlığa yeniden Mehmet Davulcu seçildi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Çağ-Sen’in 9. Olağan Genel Kurulu dün KTÖS lokalinde gerçekleştirildi.

Genel kurulda organlar şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Gamze Pınardan, Ayşen Başar, Koral Mertler, Sultan Miharbi, Zühal Koreli, Tuğçe Güngör, Erdinç Selasiye, Gamze Gez. 

Denetleme Kurulu: Halkan Bozat, Ayşe Davulcu, Ersin Hürdoğanoğlu. Disiplin Kurulu: Hüseyin Yalyalı, Ahmet Özdirenli, Gönül Tulga.

Genel Kurul, eski yönetin kurulu tarafından sunulan karar önerilerini de görüşerek kabul etti.

Yurt içinde ve uluslararası alanda üst örgütlenme çalışması yapmak üzere yeni seçilen yönetime yetki ve görev veren bir karar oy birliği ile alınırken, ikinci kararla yeni dönemde gerekli görülecek hallerde grev kararı almak ve uygulamak amacıyla yeni yönetim yetkilendirildi.

Sendika bünyesinde üyelerin ihtiyaçlarını karşılama maksadıyla yardımlaşma ve dayanışma fonu kurulması kararı da alan genel kurul, Kıbrıs’ın geleceğini; iki  bölgeli, siyasal eşitliğe sahip iki oluşturucu unsurlu, tek uluslararası tanınmışlığı olan birleşik federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nde gördüğünün altını çizen bir başka kararı da oy birliği ile kabul etti.

Genel kurulda konuşan Çağ-Sen Başkanı Mehmet Davulcu, dünyayı saran yoğun sömürü ve savaş sarmalından çıkış yolunun, işçi sınıfının örgütlülüğünü artırmaktan geçtiğini söyledi.

Savaşları çıkaranların sömürenler, savaşlarda ölenlerin de işçiler olduğunu söyleyen Mehmet Davulcu, barış ortamını tesis edip korumanın işçi sınıfının görevi olduğunu ifade etti.

Kıbrıs’ta kalıcı barışa giden en gerçekçi yolun federal çözüm şekli olduğunu kaydeden Davulcu, “yeni kurulan UBP-HP Koalisyon Hükümeti’yle ayakları yere basmayan, gerçekçilikten çok uzak, AB içinde, iki devletli çözüm şeklinden söz edilmeye başlandığını” savundu.

Bunun altındaki gerçek niyetin, federal çözüm şeklini ve dolayısıyla barışı engelleyip, var olan sömürü ortamını daha da derinleştirmek olduğunu iddia eden Davulcu, doğal gaz ve petrol yataklarıyla ilgili gerilimin sonunun savaş ve yıkım olabilecek potansiyel taşıdığını söyledi.

Konuşmasında özel sektör işçilerine seslenerek, sendikalaşmak için işverenin iznine gerek olmadığını belirten Davulcu, işverenlere de sendikalı işçi çalıştırmanın verimliliği artırdığından hareketle toplu iş sözleşmeli işçi çalıştırmaktan çekinmemeleri mesajını iletti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İsaak-Solomu büstü Derinya kapısı bölgesinden taşınıyor20 Haziran 2019 Perşembe 16:27
  • Mağusa İnisiyatifi Maraş’la iligili açıklama yaptı: Atılacak adımlar BM Güvenlik Konseyi kararı ile çelişmemeli20 Haziran 2019 Perşembe 16:04
  • Türk-Sen görev şehitlerinden Nihad Elmas, kabri başında anıldı20 Haziran 2019 Perşembe 15:54
  • Tatar: KKTC’nin çehresi değişecek20 Haziran 2019 Perşembe 15:47
  • Soyer'den Tatar'a twitter'dan eleştiri.. "Bu ateş açtıktan sonra nişan alan tüfek atıcısı.. "20 Haziran 2019 Perşembe 15:15
  • Tatar'dan Türk Yatırımcılara 'Hayalet Şehir' Çağrısı!20 Haziran 2019 Perşembe 14:16
  • KTÖS: “Sn. Özersay AKP’ye hizmet edecekse, bunun yeri Türkiye’dir.20 Haziran 2019 Perşembe 14:11
  • “Yerel Altyapı Tesisi” proje teklif çağrısı tanıtımı yapıldı20 Haziran 2019 Perşembe 14:08
  • Sular yine ısınacak: Yavuz, Temmuz ayının başında sondaja başlayacak20 Haziran 2019 Perşembe 14:01
  • Akansoy: Kıbrıslı Türklerin Lideri ve Kıbrıs konusundaki temsilcisi bellidir20 Haziran 2019 Perşembe 13:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti