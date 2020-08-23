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Kıbrıs Dosyası: 2500 Kişiye "Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaportu satıldı!

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Kıbrıs Dosyası: 2500 Kişiye "Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaportu satıldı!
Kıbrıs Dosyası: 2500 Kişiye "Kıbrıs Cumhuriyeti" pasaportu satıldı!

Al Jazeera, lüks bir araba satın alır gibi Kıbrıs Cumhuriyeti’nden vatandaşlık alan şüpheli kişiler ve devlet yetkilileri hakkında bir video yayımladı. Gazete, hicivli bir dil ve “Kıbrıs Dosyası” adlı verilen dosya ile, 2 bin 500 kişinin Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını nasıl aldığını ortaya koyuyor.

Al Jazeera, konuyla ilgili yayımladığı videonun tanıtım bölümünde şunları kaydetti:

“Avrupa’ya bir pasaport satın almak için 2 buçuk milyon dolar ödeyebilirseniz, muhtemelen garajda en az bir Porsche ile bir ülkenin zengin listesindesinizdir. Sızıntı, Milan’dan Monte Carlo’ya kadar her yerde yaşayabilme ve çalışabilme avantajıyla Kıbrıs’ın yeni vatandaşı olmak için para ödeyen 2 bin 500 kişiyi ortaya koyuyor.

 

Peki listede kimler var?

“Kıbrıs Dosyası”nda yer alan isimler arasında hüküm giymiş suçlular, kaçak kişiler ve kirli para için yüksek risk olarak kabul edilen siyasi figürler var. Soruşturma haberimizle, Kıbrıs Dosyası ve garip vatandaşlık ticareti hakkında daha fazla bilgi edinin.”

 

Suçlulara Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı

Avrupa Birliği’ne üye olan devletlerden biri olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin pasaportu, Avrupa’ya gitmek, ya da Avrupa Birliği vatandaşı olmak isteyenlerin başvurduğu yollardan biri… Belgelere göre, Kıbrıs Cumhuriyeti, suçlu olduğu ispatlanmış ve hüküm giymiş suçlulara ve siyasilere, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı satıyor.

Al Jazeera tarafından yayımlanan belgelere göre, 2017-2019 yılları arasında, 2 bin 500’den fazla kişi, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak için para ödedi.

İddiaya göre, vatandaşlık için 2 buçuk milyon Dolarlık bir ödeme yapılma şartı olduğu ifade edilirken, şartlar arasında Kıbrıs’a yatırım yapma zorunluluğu bulunduğu da kaydedildi. Kıbrıs Dosyası çerçevesinde yapılan araştırmada, 15 dolar milyarderinin isimlerine rastlanıldığı ifade ediliyor.

Kamuoyuna sızan belgelerde, hüküm giymiş dolandırıcıların da vatandaşlık aldığını gösterirken, Avrupa Birlği’nin Kıbrıs’taki vatandaşlık “satışına” son vermesi yönünde talebi olduğu da ifade ediliyor.

Haberde, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 2013 yılından beri “altın vatandaşlıklar” satarak, 8 milyar Dolar gelir elde ettiği de kaydedildi.

Vatandaşlık alan isimler arasında; şu anda Vietnam’da hapis cezasını çeken iş insanı Pham Nhat Vu, Gaz Prom’un eski patronu Nikolay Gornovskiy, Rusya’da rüşvetten dolayı aranan Yuri Obodovsky gibi isimler de bulunurken, habere göre, vatandaşlıkların yüzde 40’ını Rusların oluşturduğu da belirtiliyor.

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