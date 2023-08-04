Kıbrıs Dullar Derneği resmen kuruldu

Kıbrıs Dullar Derneği bugün itibariyle Tescil/Kayıt Belgesini alarak resmen kurulmuş oldu.

Kıbrıs’ta boşanmış ya da eşini kaybetmiş erkek ve kadınlar için Dullar Derneği resmen kuruldu.

Kıbrıs Dullar Derneği bugün itibariyle Tescil/Kayıt Belgesini alarak resmen kurulmuş oldu.

Yapılan açıklamada; Derneğin kuruluş amacının dullar arasında sosyal, kültürel, yardımlaşma, iletişim ve dayanışmayı sağlamak, cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayırımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargıyla mücadele etmek olduğu belirtildi.