Kıbrıs Dullar Derneği resmen kuruldu

Kıbrıs’ta boşanmış ya da eşini kaybetmiş erkek ve kadınlar için Dullar Derneği resmen kuruldu.
Kıbrıs Dullar Derneği bugün itibariyle Tescil/Kayıt Belgesini alarak resmen kurulmuş oldu.
Yapılan açıklamada; Derneğin kuruluş amacının dullar arasında sosyal, kültürel, yardımlaşma, iletişim ve dayanışmayı sağlamak, cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayırımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargıyla mücadele etmek olduğu belirtildi.
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