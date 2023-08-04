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Kıbrıs Dullar Derneği resmen kuruldu

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Kıbrıs Dullar Derneği bugün itibariyle Tescil/Kayıt Belgesini alarak resmen kurulmuş oldu.
Kıbrıs Dullar Derneği resmen kuruldu

Kıbrıs’ta boşanmış ya da eşini kaybetmiş erkek ve kadınlar için Dullar Derneği resmen kuruldu.

Kıbrıs Dullar Derneği bugün itibariyle Tescil/Kayıt Belgesini alarak resmen kurulmuş oldu.

Yapılan açıklamada; Derneğin kuruluş amacının dullar arasında sosyal, kültürel, yardımlaşma, iletişim ve dayanışmayı sağlamak, cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayırımcılığa neden olan her türlü engel ve önyargıyla mücadele etmek olduğu belirtildi.

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