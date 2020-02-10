Kıbrıs, dün ‘yılın en soğuk gününü’ yaşadı

Kıbrıs, yılın en soğuk gününü yaşadı. Başkent Lefkoşa’da gündüz sıcaklığı dün 8 derece ölçüldü. Lefkoşa’da gece sıcaklık sıfır dereceye kadar düştü.

Dün sıcaklık gündüz Girne’de 8, Gazimağusa’da 9, Dipkarpaz’da ise 7 derece oldu. Bu bölgelerdeki gece sıcaklığı ise sırasıyla 3, 4 ve 6 derece oldu

YÜKSEK BÖLGELER DAHA DA SOĞUDU

Alevkayası’nda 4 derece olan gündüz sıcaklığı gece -3 e düştü

MEVSİM NORMALLERİNİN 7-9 DERECE ALTINDA, YILIN EN SOĞUK GÜNÜ

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, bölgenin alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında olduğunu bildirdi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 7 ila 9 derece altında seyredeceği belirtildi. Sabah saatlerinde don beklendiği kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren aşamalı olarak yükselmesi bekleniyor.

TRODOS’TA SICAKLIĞIN GECE -10 DERECEYE DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Soğuk hava dalgası Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu

Dün sıcaklıklar iç kesimlerde sıfır, sahillerde 3 ve yüksek kesimlerde ise -10 derecelere düştü.

Özellikle yüksek bölgelerde hafif kar yağışı ve sulu kar yağışı görüldü

Trodos’da Pazar günü -3 olarak ölçülen gündüz sıcaklığı gece -10’a düştü

Trodos’a giden yollar ise dün tüm araçlara kapatıldı.