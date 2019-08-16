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Kıbrıs Edebiyat Derneği'nden sansüre tepki: "Yasakçı zihniyeti kınıyoruz!"

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Ülkenin Devlet Tiyatroları’nda yaşanan sansür ve yasak ile bir kez daha sarsılmıştır diyen Kıbrıs Edebiyat Derneği, yaptığı açıklama ile Devlet Tiyatroları'nda yaşanan sandür olayını kınadı
Kıbrıs Edebiyat Derneği'nden sansüre tepki: "Yasakçı zihniyeti kınıyoruz!"

Kıbrıs Edebiyat Derneği adına Yıltan Taşçı'nın yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

 

Ülkemiz Devlet Tiyatroları’nda yaşanan sansür ve yasak ile bir kez daha sarsılmıştır.

   Yönetmen, yazar ve tiyatrocu Yaşar Ersoy’un 2019-2020 sezonunda Devlet Tiyatroları’nda sahneleyeceği “Yangın Yerinde Kabare” oyunu sakıncalı bulunarak yasaklanmıştır. Böylesine bir sansür, böylesine bir yasak kabul edilebilir bir şey değildir.

   Yaşar Ersoy’un “Yangın Yerinde Kabare” oyununun yasaklanmasının yanında sanatçılardan oluşan “Repertuar Kurulu”nun lağvedilmesi ve yerine, Eğitim Bakanlığı tarafından atanacak olan bürokratlardan oluşacak olan “Edebi Komite”nin oluşturulması sanata ve sanatçıya yapılan en büyük saygısızlıktır.

   Bu uygulamalar yıllardır Türkiye’de sanata ve sanatçıya yasaklar ve sansürler uygulayan AKP zihniyetinin Kuzey Kıbrıs’a yansımasıdır. Unutulmasın ki, Kıbrıs’ın aydın yüzleri bu gericilerin ve faşistlerin her zaman karşısında duracaktır. Bizler de her zaman, düşünceye ve sanata karşı uygulanmak istenen sansür ve yasaklar karşısında duracağız.

   1970’lerde yine Devlet Tiyatroları’nda yaşanan aynı sıkıntıların, yıllarca yıl sonra yeniden hortlaması, aydınlık karşısında gericiliğin bir göstergesidir. Çünkü sanat, toplumların üzerindeki karanlık bulutları kaçırırken, insanları düşünmeye itip, düşünürken de öğretendir. Bu da bu gerici zihniyetin en korktuğu şeydir. Sanat özgürlüğün de en güzel ifade edilme şeklidir. Bu yasakçı zihniyet de özgürlüklerden en çok korkanlardır.

   Yaşar Ersoy’un oyununun yasaklanması ve sanatçılardan oluşan “Repertuar Kurulu”nun lağvedilmesi kararları sonrasında UBP-HP Hükümeti’nin atadığı Devlet Tiyatroları Müdürü Erdinç Akgür’ü kınıyor, sanata ve sanatçıya saygı göstermesini diliyoruz.

   Yaşar Ersoy’un ve yıllar içerisinde sansüre ve yasağa uğramış tüm sanatçıların yanında olduğumuzu bir kez daha belirtirken, bu ve buna benzer özgürlükleri kısıtlayan hareketler karşısında duracağımızı da kamuoyu ile paylaşırız.

 

 

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