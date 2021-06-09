Kıbrıs Feminist İnisiyatifi panel düzenliyor

İşte açıklama;

Kıbrıs Feminist İnisiyatifi olarak, bu akşam saat 20:00’de İnisiyatifin sosyal medya – facebook hesabından canlı olarak yayınlanacak “Krizlere Feminist Çözüm: Mor Ekonomi” başlıklı bir program gerçekleştireceğiz. İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinin, zaten var olan ekonomik çöküşü daha da çıkmaza soktuğu bir dönemde, yaşanan krize dair yorum yapmak ve öneri gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz.

Moderatörlüğünü Aslı Murat’ın yapacağı programa, iki önemli iktisatçı; Fatma Güven Lisaniler ve İpek İlkkaracan konuk olarak katılacak. Dünya'ya Mor Ekonomi modelini kazandıran, kavramın ve modelin mucidi, feminist, aktivist, iktisatçı İpek İlkkaracan ile Kuzey Kıbrıs'ta, başta kadın istihdamı ve kadınların ekonomik katılımı gibi konular olmak üzere sayısız önemli araştırmaya imza atmış feminist iktisatçı Fatma Güven Lisaniler'in konuşmacı olacağı canlı yayınımız, herkese açık bir şekilde gerçekleştirilecektir.