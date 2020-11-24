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Kıbrıs Feminist İnisiyatifi Yarın Dayanışma Eylemi Yapıyor

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Kıbrıs Feminist İnisiyatifi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yarın, Lefkoşa’da dayanışma eylemi düzenliyor.
Kıbrıs Feminist İnisiyatifi Yarın Dayanışma Eylemi Yapıyor

Kıbrıs Feminist İnisiyatifi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yarın, Lefkoşa’da dayanışma eylemi düzenliyor.

İnisiyatiften verilen bilgiye göre, "Ateşe Veriyoruz" adıyla düzenlenecek eylem, saat 17.00’de Kuğulu Park’ta yer alacak.

Kıbrıs Feminist İnisiyatifi, hem ülkede hem de dünyada yükselen “erkek şiddetine karşı” yarın yapılacak eylemde kadının sesini sokağa taşıyacağını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu ülkede kadınlar ekonomik, fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kalıyor. Devleti ise bugüne kadar feminist mücadelenin çabaları ile elde edilen yasal ilerlemeleri dahi hayata geçirmekten uzak duruyor, şiddetin engellemek ve ortadan kaldırmak için gereken adımları atmıyor.  Bu doğrultuda hem şiddete karşı çıkmak hem de yaşadığımız sorunlara yönelik taleplerimizi açıkça dile getirmek için yarın bir araya geliyoruz. Eğer dayanışma gösterir ve birbirimizi güçlendirirsek şiddeti sonlandırabileceğimize inanıyoruz. Sesimize ses katmak, ülkedeki ataerkini, erkek şiddetini, homofobiyi, ayrımcılığı, militarizmi ateşe vermek isteyen herkesi aramızda görmekten mutluluk duyacağız.”

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