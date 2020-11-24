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 Kıbrıs Feminist İnisiyatifi'nden eylem

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Kıbrıs Feminist İnisiyatifi eylem düzenliyor
 Kıbrıs Feminist İnisiyatifi'nden eylem

İşte açıklama;

25 Kasım günü 1960 tarihinde Dominik Cumhuriyeti’ndeki diktatör rejime karşı mücadele veren Mirabel kızkardeşler Trujillo diktatörlüğü tarafından katledilmişti. Bu katliamın ardından, 1981 yılında düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Kadınlar Kongresi’nde, daha sonrasında ise 1999 yılında Birleşmiş Milletlerin bu kararı benimsemesiyle 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak kabul edilmiştir. Kıbrıs Feminist İnisiyatifi olarak hem ülkemizde hem de dünyada yükselen erkek şiddetine karşı yarın sesimizi sokağa taşıyoruz. Biliyoruz ki, ne kadar üstü kapatılmaya çalışılsa da bu ülkede kadınlar ekonomik, fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete maruz kalıyorlar. Devleti idare edenler ise bugüne kadar feminist mücadelenin çabaları ile elde edilen yasal ilerlemeleri dahi hayata geçirmekten uzak duruyor, şiddeti engellemek ve ortadan kaldırmak için gereken adımları atmıyor. Bu doğrultuda hem şiddete karşı çıkarmak hem de yaşadığımız sorunlara yönelik taleplerimizi açıkça dile getirmek için yarın bir araya geliyoruz.

Eğer dayanışma gösterir ve birbirimizi güçlendirirsek, şiddeti sonlandırabileceğimize inanıyoruz. 

Sesimize ses katmak, ülkedeki ataerkini, erkek şiddetini, homofobiyi, ayrımcılığı, militarizmi ateşe vermek isteyen herkesi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Çünkü yok sayılmaya #rızamyok / Çünkü eşitsizliğe #itirazımvar  

 

25 Kasım 2020, çarşamba, saat: 17.00, Kuğulu Park - Lefkoşa. 

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