Kıbrıs Gazetesi Mutluyakalı'nın iddialarını yalanlamadı! Mutluyakalı'yı vefasızlıkla suçladı!

İşte Yeniduzen Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Cenk Mutluyakalı'nın yazısı

Türkiye’nin başkan yardımcısı, ülkemizden büyük bir medya patronunu çağırdı.

Görüştüler.

Çok yakın zamanda oldu bu görüşme…

Baş başa…



* * *



Anketler sipariş edildi.

Masaya anketler için üç yüz bin lira gibi bir para kondu.

Bu paranın bir ucunda bahis patronu vardı.

Bir diğer ucunda medya!

Tam ortasında hükümetin büyük partisi vardı…



* * *



Medya patronu köşe yazarlarını toplantıya çağırdı.

Her birinin gözlerinin içine baktı…

Her birine mesajını çok net verdi:

“Bu seçimde Ersin Tatar’ı destekliyoruz.”



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Bu kadarla da kalmadı.

“Tatar’ı destekliyor, Özersay’a da dokunmuyoruz.”



* * *



Bunların hiçbiri iddia değil.

Hiçbiri duyum da değil.

Çünkü hepsi doğrulanmış bilgilerdir…

Hani ortak “sırlarımız” gibi…

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İşte Kıbrıs Gazetesi'nde bugün yayımlanan imzasız baş yazı

KIBRIS Medya Grubu, okul gibidir, buradan onlarca kişi gelip geçti. KIBRIS Gazetesi’nin kuruluşundan bugüne, çok sayıda insan kurumumuza hem emek verdi, hem de kendisini geliştirdi. KIBRIS Gazetesi, birçok kişiyi parlattı, bilinir kıldı, topluma değerli kişiler olarak kazandırdı. Aynen bir okul gibi…

Bünyemizden çıkıp da iyi yerlere gelen kişilerle elbette gurur duyarız. Aynen bir okulun yöneticilerinin, bünyesinden çıkıp, mezun olan ve iyi yerlere gelenlerle gurur duyduğu gibi. Kurumumuzda görev yapıp da ayrılanlara saygıyla bakarız, verdiği hizmetlere teşekkür ederiz. Ancak bu kurumda yıllarca çalışmış, burasının ekmeğini yemiş bazı kişilerin, kapıyı çıktıktan sonra düşmanca bir tavır içine girmesini anlayamıyoruz.

Aynı sektörden başka bir kurumda, yani başka bir gazetede, başka bir televizyonda görev alan eski personelimiz elbette bizimle rekabet edebilir. Mesleki rekabete hiçbir şey diyeceğimiz yoktur. Zaten böyle tatlı rekabetler olmalıdır ki sektör daha ileriye gitsin, herkes kendini daha iyi, daha hazır tutsun, daha güzel ürün ortaya çıkarsın...

Biz zaten o tür mesleki rekabetlere bir şey demiyoruz ama burasının ekmeğini yemiş kişilerin, yalan, yanlış iddialarla, saldırılarla, iftirayla bize zarar vermek istemesine şaşırıyoruz. Biz bu kişileri, yıllarca KIBRIS Gazetesi’nde okumuş ama mezun olamadan, diploma alamadan gitmiş öğrencilere benzetiyoruz.

KIBRIS Gazetesi’nde eğitilmiş, popüler olmuş, isim yapmış, başka kurumlarda yöneticilik vasfı almış ama diploma alamamışlar, sınıfta kalmışlar… Mesleki olarak bir yere gelmişler ama karakter olarak, ahlaki bakımdan sınıfı geçememişler.

Eleştirilmekten korkmayız, herkes bizi eleştirebilir, normal karşılarız, hatta bu eleştiriler bize yol da gösterir ama yalan dolana, haksız saldırıya, spekülasyona, iftiraya hoş bakamayız…

Buralardan ekmek yemiş, meslek edinmiş, bir yerlere gelmiş kişilerin çıktığı yeri düşman olarak görmesi, yalan iddialarla saldırması, zarar vermeye çalışması, “vefasızlıktan” başka bir şey değildir.

En yalınından yapılan vefasızlıktır… Vefa, sevgide devamlılık demektir, yapılan iyiliği unutmamak demektir, kendine iyilik yapanı korumak demektir. Buradan çıkmış bazı arkadaşlarda bu dediklerimiz yok, ahlaktan yoksun kaldılar, vefadan da, karakterli duruştan da…



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