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Kıbrıs Gazisi Emekli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Aksel, askeri cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı

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Kıbrıs Gazisi Emekli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Aksel, askeri cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi Emekli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Aksel, askeri cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı

KKTC’nin kurulduğu gün olan 15 Kasım’da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Emekli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Aksel, düzenlenen askeri cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nda gazi olan Emekli Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Aksel, düzenlenen askeri cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

KKTC’nin kurulduğu gün olan 15 Kasım’da hayata gözlerini kapayan Aksel’in naaşı, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Karşıyaka Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında defnedildi.

Geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Aksel 80 yaşında ebediyete uğurlandı. (BRT)

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