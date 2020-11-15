Kıbrıs gazisi Maraş'ta 2 metreden çukura düştü! Hastaneye kaldırıldı (Güncellendi)

Maraş’ta bugün saat 17.30 sıralarında 71 yaşındaki Şükrü Tandoğan 2 metrelik çukura düşerek yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17:30 sıralarında, Kapalı Maraş Bölgesinde “Lordos Otel” binası önünde bulunan beton bodrum kapakları üzerinde yaya yürümekte olan Türkiye Muharip Gaziler Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan, beton kapakların kırılıp çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek boğazının alt kısmından kesi halinde yaralandı.

Tandoğan’ın düşmüş olduğu çukurdan polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılması sağlandıktan sonra kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.