Kıbrıs gazisi Maraş'ta 2 metreden çukura düştü! Hastaneye kaldırıldı (Güncellendi)

Maraş’ta bugün saat 17.30 sıralarında 71 yaşındaki Şükrü Tandoğan 2 metrelik çukura düşerek yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 17:30 sıralarında, Kapalı Maraş Bölgesinde “Lordos Otel” binası önünde bulunan beton bodrum kapakları üzerinde yaya yürümekte olan Türkiye Muharip Gaziler Genel Başkanı Mehmet Şükrü Tandoğan, beton kapakların kırılıp çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki çukura düşerek boğazının alt kısmından kesi halinde yaralandı.
Tandoğan’ın düşmüş olduğu çukurdan polis ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılması sağlandıktan sonra kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
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